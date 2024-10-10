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В Латвии разрешили иностранным добровольцам проходить службу в армии

В Латвии разрешили иностранным добровольцам проходить службу в армии

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10 октября 2024, 18:08  •  4831 просмотра

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Сейм Латвии принял поправки, позволяющие гражданам других стран служить в латвийской армии при мобилизации. Это касается граждан ЕС, НАТО, а также Украины, при условии легального проживания и знания языка.

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о военной службе, согласно которым в случае мобилизации в латвийской армии могут служить и граждане других стран, в частности из Украины. Об этом пишет издание DELFI, передает УНН.

Детали

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о военной службе, которые предусматривают, что в случае мобилизации в латвийской армии могут служить и граждане других стран. Так, в случае всеобщей и частичной мобилизации на службу в Национальные вооруженные силы в качестве добровольцев смогут пойти граждане стран-членов Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО, а также граждане Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины

- пишет издание.

Отмечается, что устанавливаются требования к иностранцам, которые хотят вступить в ряды вооруженных сил Латвии, в частности, необходимо легально проживать на территории Латвии и знать национальный язык или по крайней мере один из официальных языков НАТО, а также иностранным добровольцем не может быть бывший военнослужащий армии СССР или Латвийской ССР.

Кроме того, командование вооруженных сил могут расторгнуть контракт с добровольцем, если он имеет двойное гражданство третьей страны, например, России или Беларуси, или другой страны, которая не является членом ЕС.

Напомним,

Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо к союзникам, в котором отмечается необходимость немедленного введения модели ротации ПВО НАТО, а также усиления деятельности альянса по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге альянса.

Павел Башинский

Павел Башинский

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