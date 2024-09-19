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Три країни НАТО закликали посилити східний фланг і ввести ротацію ППО

Київ • УНН

 • 16361 перегляди

Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників щодо посилення ППО НАТО. Вони закликають негайно запровадити модель ротації ППО та посилити діяльність зі стримування на східному фланзі альянсу.

Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників, у якому наголошується на необхідності негайного запровадження моделі ротації ППО НАТО, а також посилення діяльності альянсу зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі альянсу, повідомили у відділі преси Міністерства оборони Латвії, пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс на зустрічі міністрів оборони "Бухарестської дев'ятки" у середу закликав союзників знайти негайні колективні рішення щодо зміцнення повітряного простору НАТО.

В ініційованій Латвією зустрічі взяли участь представники Румунії, Польщі та Литви, щоб обговорити нещодавні порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками, а також кроки на рівні держав та альянсу, які необхідно зробити для зміцнення повітряного простору НАТО. Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників.

Румунія заявляє, що НАТО має відреагувати на вторгнення росії в повітряний простір18.09.24, 15:29 • 15767 переглядiв

Як заявили в Міністерстві оборони Латвії, російська агресія продовжує створювати ризики та загрози для країн НАТО, включно з порушенням повітряного простору російськими безпілотниками. За останній місяць інциденти за участю російських дронів сталися не лише у Латвії, а й у Румунії та Польщі. Це нова реальність, яку не можна залишати без уваги та відповіді, наголосив Спрудс.

Міністри вважають, що "країни НАТО повинні зміцнювати свою здатність виявляти, ідентифікувати та нейтралізувати низькі та повільно летячі об'єкти і ротація ППО має бути введена негайно".

У спільній заяві міністри "Бухарестської дев'ятки" засудили війну росії проти України. Міністри також рішуче засудили росію за неодноразові порушення повітряного простору НАТО у Латвії, Румунії, Польщі та інших країнах альянсу.

Довідково

"Бухарестська дев'ятка" - платформа для обговорення питань безпеки, у якій беруть участь Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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