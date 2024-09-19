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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Три страны НАТО призвали усилить восточный фланг и ввести ротацию ПВО

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19 сентября 2024, 05:49  •  8795 просмотра

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Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо к союзникам по усилению ПВО НАТО. Они призывают немедленно ввести модель ротации ПВО и усилить деятельность по сдерживанию на восточном фланге альянса.

Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо к союзникам, в котором отмечается необходимость немедленного введения модели ротации ПВО НАТО, а также усиление деятельности альянса по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге альянса, сообщили в отделе прессы Министерства обороны Латвии, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны "Бухарестской девятки" в среду призвал союзников найти немедленные коллективные решения по укреплению воздушного пространства НАТО.

В инициированной Латвией встрече приняли участие представители Румынии, Польши и Литвы, чтобы обсудить недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками, а также шаги на уровне государств и альянса, которые необходимо предпринять для укрепления воздушного пространства НАТО. Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо к союзникам.

Румунія заявляє, що НАТО має відреагувати на вторгнення росії в повітряний простір18 сентября 2024, 12:29 • 13095 просмотров

Как заявили в Министерстве обороны Латвии, российская агрессия продолжает создавать риски и угрозы для стран НАТО, включая нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками. За последний месяц инциденты с участием российских дронов произошли не только в Латвии, но и в Румынии и Польше. Это новая реальность, которую нельзя оставлять без внимания и ответа, подчеркнул Спрудс.

Министры считают, что "страны НАТО должны укреплять свою способность выявлять, идентифицировать и нейтрализовать низкие и медленно летящие объекты и ротация ПВО должна быть введена немедленно".

В совместном заявлении министры "Бухарестской девятки" осудили войну россии против Украины. Министры также решительно осудили россию за неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО в Латвии, Румынии, Польше и других странах альянса.

Справочно

"Бухарестская девятка" - платформа для обсуждения вопросов безопасности, в которой участвуют Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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