Три страны НАТО призвали усилить восточный фланг и ввести ротацию ПВО

Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо к союзникам, в котором отмечается необходимость немедленного введения модели ротации ПВО НАТО, а также усиление деятельности альянса по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге альянса, сообщили в отделе прессы Министерства обороны Латвии, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны "Бухарестской девятки" в среду призвал союзников найти немедленные коллективные решения по укреплению воздушного пространства НАТО.

В инициированной Латвией встрече приняли участие представители Румынии, Польши и Литвы, чтобы обсудить недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками, а также шаги на уровне государств и альянса, которые необходимо предпринять для укрепления воздушного пространства НАТО. Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо к союзникам.

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Как заявили в Министерстве обороны Латвии, российская агрессия продолжает создавать риски и угрозы для стран НАТО, включая нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками. За последний месяц инциденты с участием российских дронов произошли не только в Латвии, но и в Румынии и Польше. Это новая реальность, которую нельзя оставлять без внимания и ответа, подчеркнул Спрудс.

Министры считают, что "страны НАТО должны укреплять свою способность выявлять, идентифицировать и нейтрализовать низкие и медленно летящие объекты и ротация ПВО должна быть введена немедленно".

В совместном заявлении министры "Бухарестской девятки" осудили войну россии против Украины. Министры также решительно осудили россию за неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО в Латвии, Румынии, Польше и других странах альянса.

Справочно

"Бухарестская девятка" - платформа для обсуждения вопросов безопасности, в которой участвуют Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.