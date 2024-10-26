Иностранцы смогут служить офицерами в ВСУ: Зеленский подписал важный закон
Киев • УНН
Президент подписал закон, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в ВСУ. Закон также распространяется на службу в Госспецслужбе транспорта и Нацгвардии.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о разрешении иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины по контракту на офицерских должностях. Об этом УНН пишет со ссылкой на карточку законопроекта №12023 на сайте парламента.
Отмечается, что 25 октября закон возвращен с подписью от президента.
Добавим
10 октября парламент принял правительственный законопроект №12023 о прохождении военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ, Государственной спецслужбе транспорта и Нацгвардии Украины.
Кроме того, законопроект:
- предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев;
- проведение мероприятий специальной проверки иностранцев и лиц без гражданства;
- регулирует вопросы въезда-выезда иностранцев в\из Украины;
- позволит иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу в разведоргане Минобороны.
Напомним
Атташе по вопросам обороны США наградил офицера ГУР МОУ медалью "За заслуги". Награда вручена за вклад в укрепление военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном и содействие получению помощи в сфере безопасности.
В Латвии разрешили иностранным добровольцам проходить службу в армии10 октября 2024, 18:08 • 18220 просмотров