Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство утвердило новые правила
Киев • УНН
Кабмин утвердил обязательную проверку на полиграфе для иностранцев, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии и Госспецслужбе транспорта. Центр рекрутинга иностранцев получил официальные полномочия на проведение таких проверок.
Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе.
Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе
По его словам, Центр рекрутинга иностранцев получает официальные полномочия на такие проверки.
Полиграф станет частью специальной проверки перед принятием на службу
Дополнение
В 2024 году Президент Владимир Зеленский подписал закон о разрешении иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины по контракту на офицерских должностях.
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