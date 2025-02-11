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Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство утвердило новые правила

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Кабмин утвердил обязательную проверку на полиграфе для иностранцев, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии и Госспецслужбе транспорта. Центр рекрутинга иностранцев получил официальные полномочия на проведение таких проверок.

Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе

- сообщил Гончаренко.

По его словам, Центр рекрутинга иностранцев получает официальные полномочия на такие проверки.

Полиграф станет частью специальной проверки перед принятием на службу

- добавил нардеп.

Дополнение

В 2024 году Президент Владимир Зеленский подписал закон о разрешении иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины по контракту на офицерских должностях.

Женам украинских военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон03.02.25, 22:39 • 51667 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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