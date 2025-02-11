Полиграф для иностранцев в ВСУ: правительство утвердило новые правила

Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые хотят служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе