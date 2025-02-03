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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Женам украинских военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон

Женам украинских военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон

Киев  •  УНН

 • 7065 просмотра

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Президент подписал закон об упрощенной процедуре получения украинского гражданства для иностранных жен военнослужащих. Закон предусматривает квоты для воссоединения семей и возможность восстановления гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который Верховная Рада приняла в начале января, что позволит получить украинское гражданство по упрощенной процедуре иностранным женам украинских военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12032.

Детали

Возвращено с подписью от Президента Украины

- отмечается в карточке законопроекта.

Согласно законопроекту, предоставляется право второму из супругов гражданина Украины, который проходит военную службу или который проходил военную службу и погиб (умер) при исполнении (в связи с выполнением) служебных обязанностей или был уволен с военной службы на определенных законодательством основаниях, для оформления приобретения гражданства Украины подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Также предоставляется квота для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, которые приезжают в Украину для воссоединения с военнослужащими и предусматривается возможность восстановления гражданства: второй из супругов иностранцев, которые защищали Украину, сможет восстановить украинское гражданство.

Напомним

В январе Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит получить украинское гражданство по упрощенной процедуре иностранным женам украинских военных.

Женам украинских военных упростят получение гражданства: Рада приняла закон08.01.25, 14:51 • 20944 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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