Женам украинских военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон
Киев • УНН
Президент подписал закон об упрощенной процедуре получения украинского гражданства для иностранных жен военнослужащих. Закон предусматривает квоты для воссоединения семей и возможность восстановления гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который Верховная Рада приняла в начале января, что позволит получить украинское гражданство по упрощенной процедуре иностранным женам украинских военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12032.
Детали
Возвращено с подписью от Президента Украины
Согласно законопроекту, предоставляется право второму из супругов гражданина Украины, который проходит военную службу или который проходил военную службу и погиб (умер) при исполнении (в связи с выполнением) служебных обязанностей или был уволен с военной службы на определенных законодательством основаниях, для оформления приобретения гражданства Украины подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства.
Также предоставляется квота для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, которые приезжают в Украину для воссоединения с военнослужащими и предусматривается возможность восстановления гражданства: второй из супругов иностранцев, которые защищали Украину, сможет восстановить украинское гражданство.
Напомним
В январе Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит получить украинское гражданство по упрощенной процедуре иностранным женам украинских военных.
Женам украинских военных упростят получение гражданства: Рада приняла закон08.01.25, 14:51 • 20944 просмотра