Женам украинских военных упростят получение гражданства: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который Верховная Рада приняла в начале января, что позволит получить украинское гражданство по упрощенной процедуре иностранным женам украинских военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12032.

Детали

Возвращено с подписью от Президента Украины - отмечается в карточке законопроекта.

Согласно законопроекту, предоставляется право второму из супругов гражданина Украины, который проходит военную службу или который проходил военную службу и погиб (умер) при исполнении (в связи с выполнением) служебных обязанностей или был уволен с военной службы на определенных законодательством основаниях, для оформления приобретения гражданства Украины подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Также предоставляется квота для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, которые приезжают в Украину для воссоединения с военнослужащими и предусматривается возможность восстановления гражданства: второй из супругов иностранцев, которые защищали Украину, сможет восстановить украинское гражданство.

Напомним

В январе Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит получить украинское гражданство по упрощенной процедуре иностранным женам украинских военных.

Женам украинских военных упростят получение гражданства: Рада приняла закон