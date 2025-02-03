Дружинам українських військових спростять отримання громадянства: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
Президент підписав закон про спрощену процедуру отримання українського громадянства для іноземних дружин військовослужбовців. Закон передбачає квоти для возз'єднання сімей та можливість поновлення громадянства.
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила на початку січня, що дозволить отримати українське громадянство за спрощеною процедурою іноземним дружинам українських військових. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №12032.
Деталі
Повернуто з підписом від Президента України
Відповідно до законопроєкту, надається право другому із подружжя громадянина України, який проходить військову службу або який проходив військову службу та загинув (помер) при виконанні (у зв’язку з виконанням) службових обов’язків або був звільнений з військової служби на визначених законодавством підставах, для оформлення набуття громадянства України подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства.
Також надається квота для возз’єднання сім’ї: встановлено квоти імміграції для іноземців, які приїжджають до України для возз’єднання з військовослужбовцями та передбачається можливість поновлення громадянства: другий із подружжя іноземців, які захищали Україну, зможе поновити українське громадянство.
Нагадаємо
В січні Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який дозволить отримати українське громадянство за спрощеною процедурою іноземним дружинам українських військових.
Дружинам українських військових спростять отримання громадянства: Рада ухвалила закон08.01.25, 14:51 • 21110 переглядiв