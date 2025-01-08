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Дружинам українських військових спростять отримання громадянства: Рада ухвалила закон

Дружинам українських військових спростять отримання громадянства: Рада ухвалила закон

Київ • УНН

 • 21127 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про спрощене отримання українського громадянства для іноземних дружин військовослужбовців. Документ передбачає спеціальні квоти для возз'єднання сімей та можливість поновлення громадянства.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який дозволить отримати українське громадянство за спрощеною процедурою іноземним дружинам українських військових. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12032.

Деталі

"Верховна Рада в цілому проголосувала законопроєкт про громадянство, який покращує правове регулювання для тих, хто захищає Україну, та їхніх сімей (12032). За - 270", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, надається право другому із подружжя громадянина України, який проходить військову службу або який проходив військову службу та загинув (помер) при виконанні (у зв’язку з виконанням) службових обов’язків або був звільнений з військової служби на визначених законодавством підставах, для оформлення набуття громадянства України подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства

Також надається квота для возз’єднання сім’ї: встановлено квоти імміграції для іноземців, які приїжджають до України для возз’єднання з військовослужбовцями та передбачається можливість поновлення громадянства: другий із подружжя іноземців, які захищали Україну, зможе поновити українське громадянство.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям та особам без громадянства проходити службу у Збройних силах України за контрактом на офіцерських посадах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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