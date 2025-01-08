Женам украинских военных упростят получение гражданства: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит получить украинское гражданство по упрощенной процедуре иностранным женам украинских военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12032.

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"Верховная Рада в целом проголосовала законопроект о гражданстве, который улучшает правовое регулирование для тех, кто защищает Украину, и их семей (12032). За - 270", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, предоставляется право второму из супругов гражданина Украины, который проходит военную службу или который проходил военную службу и погиб (умер) при исполнении (в связи с выполнением) служебных обязанностей или был уволен с военной службы на определенных законодательством основаниях, для оформления приобретения гражданства Украины подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства

Также предоставляется квота для воссоединения семьи: установлены квоты иммиграции для иностранцев, которые приезжают в Украину для воссоединения с военнослужащими и предусматривается возможность восстановления гражданства: второй из супругов иностранцев, которые защищали Украину, сможет восстановить украинское гражданство.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал закон о разрешении иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины по контракту на офицерских должностях.