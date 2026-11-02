Вместо 40 заложников военнослужащий в СЗЧ: прокуратура сообщила новые подробности инцидента под Киевом
Киев • УНН
В Петропавловской Борщаговке задержали военнослужащего, который самовольно оставил службу. В прокуратуре заявили, что данные о 40 заложниках и раненых не подтвердились.
В районе Петропавловской Борщаговки в Киеве 2 ноября задержали военнослужащего, который самовольно оставил часть. Информация о 40 заложниках, которые якобы находились в частном доме, не соответствует действительности, сообщили УНН в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.
Детали
Представители ведомства рассказали, что на территории одного из военных подразделений Киевской области находился военнослужащий, который ранее самовольно оставил место службы. Мужчину разыскали и вернули. Но для того, чтобы гарантировать его возвращение на службу, военнослужащего на месяц разместили в помещении подразделения.
"В то же время, с целью содействия последнему в уклонении от военной службы, а также с целью создания медийного резонанса, его родственниками была вызвана скорая медицинская помощь частной больницы, врачей которой не допускают на территорию военного подразделения. По состоянию на 14:30 в подразделение прибыли медицинские работники. Они сообщили, что военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии", — сообщили УНН в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона.
Добавили, что сейчас проверяют условия и правовые основания пребывания мужчины на территории подразделения. В настоящее время телесных повреждений у военнослужащего не выявили.
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Что этому предшествовало
Перед этим в соцсетях с полудня распространялась информация об инциденте в районе улицы Солнечной, 7. Очевидцы публиковали видео с места происшествия, на которых были видны кареты "скорой помощи" и медицинские работники.
Основная выдвигавшаяся версия — якобы вооружённый неизвестный мужчина удерживает в частном доме в заложниках 40 гражданских. И среди них уже есть раненые, которым необходима помощь медиков.