Замість 40 заручників військовий у СЗЧ: прокуратура повідомила нові деталі інциденту під Києвом

У районі Петропавлівської Борщагівки в Києві 2 листопада затримали військовослужбовця, який пішов у СЗЧ. Інформація про 40 заручників, які нібито перебували у приватному будинку, не відповідає дійсності, повідомили УНН в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Центрального регіону.

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Представники відомства розповіли, що на території одного з військових підрозділів Київщини був військовий, який раніше самовільно залишив місце служби. Чоловіка розшукали й повернули. Але для того, щоб гарантувати його повернення на службу, військового на місяць розмістили мешкати в приміщенні підрозділу.

"У той же час, з метою сприяння в ухиленні у військовій службі останньому, а також з метою створення медійного розголосу, його родичами викликано швидку медичну допомогу приватної лікарні, лікарів якої не допускають на територію військового підрозділу. Станом на 14:30 до підрозділу прибули медичні працівники. Вони повідомили, що військовослужбовець перебуває в задовільному стані", - повідомили УНН у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Центрального регіону.

Додали, що зараз перевіряють умови та правові підстави перебування чоловіка на території підрозділу. Наразі тілесних ушкоджень у військовослужбовця не виявили.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у поліції розповіли, чи дійсно є загиблий та 40 заручників

Що цьому передувало

Перед цим у соцмережах з опівдня ширилася інформація про інцидент у районі вулиці Сонячна, 7. Очевидці публікували відео з локації, на яких було видно карети "швидкої" та медичних працівників.

Основна версія, яку висували, — нібито озброєний невідомий чоловік утримує в приватному будинку у заручниках 40 цивільних. І серед них вже є поранені, яким необхідна допомога медиків.