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Протесты отвернули туристов от Парижа — бронирования через Airbnb резко упали

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

После беспорядков новые бронирования жилья в Париже сократились вдвое, а спрос в последнюю минуту упал на 60–75%.

Протесты отвернули туристов от Парижа — бронирования через Airbnb резко упали

Бронирование жилья в Париже на Airbnb и других сервисах размещения резко сократилось после беспорядков и мародерства в прошлом месяце, а продолжающиеся волнения побуждают некоторых посетителей избегать французской столицы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Агентство Butler, которое ежемесячно обслуживает до 150 объектов недвижимости для аренды, столкнулось с сокращением новых бронирований вдвое после беспорядков 17 октября, сообщил в интервью главный директор по маркетингу Луи Каррель-Биллар. Он добавил, что количество бронирований в последнюю минуту сократилось на три четверти.

Тем временем, по словам Джейми Лейна, главного экономиста компании по аналитике краткосрочной аренды AirDNA, бронирование жилья в Париже на таких платформах, как Airbnb, Booking.com и Vrbo, за неделю после 17 октября сократилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Аналогичное падение наблюдалось на следующей неделе, тогда как почти треть бронирований на семидневный период, начинавшийся 19 октября, была отменена, сказал Лейн.

По словам Каррель-Биллара, арендные ставки также снизились. Агентство Butler, которое получает 75% продаж через Airbnb, столкнулось с семью случаями неявки после беспорядков, причем клиенты не просили возмещения.

"Больше, чем отмены, главной проблемой остается отсутствие новых бронирований", – сказал он. Если текущие тенденции бронирования сохранятся, уровень загрузки в ноябре составит лишь 35%, что почти вдвое меньше, чем в прошлом году, сказал Каррель-Биллар.

Хотя протесты, состоявшиеся 24 октября, в целом были тише в Париже и остальной Франции, туристические места, такие как музей Лувр, были вынуждены закрыться в тот день по приказу полиции, что в последнюю минуту сорвало давно запланированные планы туристов. По всей стране было объявлено о новых протестах.

После беспорядков витрины магазинов были заколочены досками, и многие из них оставались под усиленной охраной, продолжая работать, что создавало зловещее впечатление от обычно эстетически приятных торговых районов, указывает издание.

Париж является одним из важнейших городов Airbnb в мире. В 2024 году это был крупнейший город компании по количеству ночей и объявлений, сообщила финансовый директор Элли Мерц вскоре после Олимпийских игр.

Airbnb не сразу ответила на запрос о комментарии.

Другие европейские города также столкнулись с беспорядками и мародерством в последние дни, включая Милан в Италии, а также Франкфурт и Кельн в Германии.

Леонар де Тайландье, основатель и главный исполнительный директор Get a Key, еще одной консьерж-службы по недвижимости, сказал, что бронирования остаются нестабильными. "Эта деятельность похожа на американские горки, – сказал он. – В любой момент спрос растет, как мы видели в сентябре во время концертов Селин Дион и визита Папы Римского. Но затем происходят эпизоды беспорядков", которые могут снизить спрос.

По его словам, компания Get a Key, которая работает только с объектами недвижимости Airbnb, в некоторых случаях в этом месяце снизила цены за ночь на 50%, чтобы привлечь гостей.

Хозяева Airbnb – не единственные, кто находится под давлением. По словам Кристофа Лора, возглавляющего лоббистскую группу в сфере гостеприимства UMIH Prestige, в отелях класса люкс в течение последней недели октября уровень отмены бронирований составлял 20%.

По его словам, количество бронирований в последнюю минуту уменьшилось на 60% по сравнению с нормальным уровнем, добавив, что ноябрь и декабрь выглядят "очень тихими".

Airbnb внедряет разговорный искусственный интеллект для планирования путешествий15.02.26, 06:00 • 5288 просмотров

Юлия Шрамко

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