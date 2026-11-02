Протести відвернули туристів від Парижа - бронювання через Airbnb різко впали

Бронювання житла в Парижі на Airbnb та інших сервісах розміщення різко скоротилося після заворушень та мародерства минулого місяця, а триваючі хвилювання спонукають деяких відвідувачів уникати французької столиці. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Агентство Butler, яке щомісяця обслуговує до 150 об'єктів нерухомості для оренди, зазнало скорочення нових бронювань вдвічі з часів заворушень 17 жовтня, повідомив в інтерв'ю головний директор з маркетингу Луї Каррел-Більяр. Він додав, що бронювання в останню хвилину скоротилося на три чверті.

Тим часом, за словами Джеймі Лейна, головного економіста компанії з аналітики короткострокової оренди AirDNA, бронювання житла в Парижі на таких платформах, як Airbnb, Booking.com та Vrbo, за тиждень після 17 жовтня скоротилося на 18% порівняно з минулим роком. Подібне падіння спостерігалося наступного тижня, тоді як майже третина бронювань за семиденний період, починаючи з 19 жовтня, була скасована, сказав Лейн.

За словами Каррел-Більярда, орендні ставки також знизилися. Агентство Butler, яке генерує 75% продажів через Airbnb, мало сім неявок після заворушень, причому клієнти не просили відшкодування.

"Більше ніж скасування, головною проблемою залишається відсутність нових бронювань", – сказав він. Якщо поточні тенденції бронювання збережуться, рівень заповнюваності в листопаді становитиме лише 35%, що майже вдвічі менше, ніж минулого року, сказав Каррел-Більяр.

Хоча протести, що відбулися 24 жовтня, загалом були тихішими в Парижі та решті Франції, туристичні місця, такі як музей Лувр, були змушені закритися того дня за наказом поліції, що в останню хвилину зірвало давно заплановані плани туристів. По всій країні було оголошено про нові протести.

Після заворушень вітрини магазинів були забиті дошками, і багато з них залишалися під посиленою охороною, залишаючись відкритими для бізнесу, створюючи моторошне враження від зазвичай естетично приємних торгових районів, вказує видання.

Париж є одним з найважливіших міст Airbnb у світі. У 2024 році це було найбільше місто компанії за кількістю ночей та оголошень, повідомила фінансовий директор Еллі Мерц невдовзі після Олімпійських ігор.

Airbnb не одразу відповів на запит про коментар.

Інші європейські міста також зіткнулися з заворушеннями та мародерством останніми днями, включаючи Мілан в Італії та Франкфурт і Кельн у Німеччині.

Леонар де Тайландьє, засновник і головний виконавчий директор Get a Key, ще однієї консьєрж-служби з нерухомості, сказав, що бронювання залишаються нестабільними. "Ця діяльність схожа на американські гірки, - сказав він. - У будь-який момент попит зростає, як ми бачили у вересні з концертами Селін Діон та візитом Папи Римського. Але потім трапляються епізоди заворушень", які можуть знизити попит.

За його словами, компанія Get a Key, яка працює лише з об'єктами нерухомості Airbnb, у деяких випадках цього місяця знизила ціни на нічліг на 50%, щоб заманити гостей.

Господарі Airbnb – не єдині, хто перебуває під тиском. За словами Крістофа Лора, який очолює лобістську групу гостинності UMIH Prestige, у готелях класу люкс протягом останнього тижня жовтня рівень скасування бронювань становив 20%.

За його словами, кількість бронювань в останню хвилину зменшилася на 60% порівняно з нормальним рівнем, додавши, що листопад і грудень виглядають "дуже тихими".

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