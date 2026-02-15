Airbnb впроваджує розмовний штучний інтелект для планування подорожей

$42.990.00
14 лютого, 19:48 • 8616 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 17639 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 18444 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 19080 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 18715 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 17713 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14980 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15117 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15052 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14473 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру14 лютого, 18:16
Міністерство внутрішньої безпеки США призупинило роботу через суперечки щодо фінансування14 лютого, 18:59
Зеленський зустрівся з лідерами світових інвестиційних компаній у Мюнхені14 лютого, 19:16
Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні14 лютого, 19:29
СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14 лютого, 21:42
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 76666 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 121510 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Азербайджан
Донецька область
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"23:20
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн14 лютого, 08:54
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки13 лютого, 18:03
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою13 лютого, 09:44
Airbnb впроваджує розмовний штучний інтелект для планування подорожей

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Airbnb інтегрує великі мовні моделі для персоналізованого пошуку житла та допомоги в плануванні поїздок. Компанія тестує пошук природною мовою та розширює автоматизацію підтримки клієнтів.

Airbnb впроваджує розмовний штучний інтелект для планування подорожей

Генеральний директор Airbnb Браян Ческі анонсував масштабну інтеграцію великих мовних моделей у роботу сервісу. Нові функції дозволять застосунку "знати" свого користувача, забезпечуючи персоналізований пошук оголошень, допомогу в плануванні поїздок та спрощення інструментів управління нерухомістю для господарів. Про це повідомляє Techcrunch, пише УНН.

Деталі

Компанія вже тестує пошук за допомогою запитів природною мовою, що дозволяє клієнтам ставити складні запитання про житло замість використання звичайних фільтрів. Для вдосконалення системи залучили Ахмада Аль-Дахле, колишнього розробника моделей Llama у Meta. У майбутньому Airbnb планує інтегрувати спонсоровані пропозиції безпосередньо в розмовний інтерфейс, роблячи рекламу частиною живого діалогу з мандрівником.

Автоматизація підтримки та фінансовий успіх

Особлива увага приділяється сервісу підтримки, де інтелектуальні боти вже самостійно вирішують 30% проблем клієнтів у Північній Америці. Ческі планує розширити мовне покриття та додати голосові функції, щоб автоматизувати обробку більшості звернень. Одночасно з технологічним оновленням компанія продемонструвала фінансову стабільність, звітуючи про дохід у 2,78 мільярда доларів за четвертий квартал, що на 12% більше за минулорічні показники.

Мексиканська поліція використовуватиме роботів-собак для безпеки на Чемпіонаті світу з футболу 202612.02.26, 02:07

Степан Гафтко

Степан Гафтко

