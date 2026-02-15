Airbnb внедряет разговорный искусственный интеллект для планирования путешествий
Airbnb интегрирует большие языковые модели для персонализированного поиска жилья и помощи в планировании поездок. Компания тестирует поиск на естественном языке и расширяет автоматизацию поддержки клиентов.
Генеральный директор Airbnb Брайан Чески анонсировал масштабную интеграцию больших языковых моделей в работу сервиса. Новые функции позволят приложению "знать" своего пользователя, обеспечивая персонализированный поиск объявлений, помощь в планировании поездок и упрощение инструментов управления недвижимостью для хозяев. Об этом сообщает Techcrunch, пишет УНН.
Подробности
Компания уже тестирует поиск с помощью запросов на естественном языке, что позволяет клиентам задавать сложные вопросы о жилье вместо использования обычных фильтров. Для усовершенствования системы привлекли Ахмада Аль-Дахле, бывшего разработчика моделей Llama в Meta. В будущем Airbnb планирует интегрировать спонсируемые предложения непосредственно в разговорный интерфейс, делая рекламу частью живого диалога с путешественником.
Автоматизация поддержки и финансовый успех
Особое внимание уделяется сервису поддержки, где интеллектуальные боты уже самостоятельно решают 30% проблем клиентов в Северной Америке. Чески планирует расширить языковое покрытие и добавить голосовые функции, чтобы автоматизировать обработку большинства обращений. Одновременно с технологическим обновлением компания продемонстрировала финансовую стабильность, отчитавшись о доходе в 2,78 миллиарда долларов за четвертый квартал, что на 12% больше прошлогодних показателей.
