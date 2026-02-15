$42.990.00
14 февраля, 19:48 • 8826 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 17963 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 18709 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 19343 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 18900 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 17782 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15033 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15131 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15066 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14484 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Airbnb внедряет разговорный искусственный интеллект для планирования путешествий

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Airbnb интегрирует большие языковые модели для персонализированного поиска жилья и помощи в планировании поездок. Компания тестирует поиск на естественном языке и расширяет автоматизацию поддержки клиентов.

Airbnb внедряет разговорный искусственный интеллект для планирования путешествий

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески анонсировал масштабную интеграцию больших языковых моделей в работу сервиса. Новые функции позволят приложению "знать" своего пользователя, обеспечивая персонализированный поиск объявлений, помощь в планировании поездок и упрощение инструментов управления недвижимостью для хозяев. Об этом сообщает Techcrunch, пишет УНН.

Подробности

Компания уже тестирует поиск с помощью запросов на естественном языке, что позволяет клиентам задавать сложные вопросы о жилье вместо использования обычных фильтров. Для усовершенствования системы привлекли Ахмада Аль-Дахле, бывшего разработчика моделей Llama в Meta. В будущем Airbnb планирует интегрировать спонсируемые предложения непосредственно в разговорный интерфейс, делая рекламу частью живого диалога с путешественником.

Автоматизация поддержки и финансовый успех

Особое внимание уделяется сервису поддержки, где интеллектуальные боты уже самостоятельно решают 30% проблем клиентов в Северной Америке. Чески планирует расширить языковое покрытие и добавить голосовые функции, чтобы автоматизировать обработку большинства обращений. Одновременно с технологическим обновлением компания продемонстрировала финансовую стабильность, отчитавшись о доходе в 2,78 миллиарда долларов за четвертый квартал, что на 12% больше прошлогодних показателей.

Мексиканская полиция будет использовать роботов-собак для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу 2026 года12.02.26, 02:07 • 4932 просмотра

Степан Гафтко

ТехнологииНедвижимость
Недвижимость
Техника
Северная Америка