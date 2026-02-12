Мексиканская полиция будет использовать роботов-собак для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу 2026 года

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Эксклюзив
19:42 • 5698 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 12489 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 12789 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 13197 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 14927 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 22640 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 17183 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20846 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 33704 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24762 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.9м/с
88%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Киевщине спасатели пятые сутки ликвидируют последствия вражеского обстрела промпредприятияPhoto11 февраля, 14:12 • 3168 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 12332 просмотра
Лидер венгерской оппозиции Мадьяр обвинил Орбана в "шантаже по примеру рф"11 февраля, 15:28 • 2844 просмотра
Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве пяти человек в Ровенской области11 февраля, 16:52 • 2970 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 8918 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 22640 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 21217 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 23804 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 33704 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 46024 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Швеция
Дания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 8998 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 12373 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 14838 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 17031 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 33151 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Шахед-136
Сериал

Мексиканская полиция будет использовать роботов-собак для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу 2026 года

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Власти Гваделупе закупили четыре робота-собаки для формирования подразделения K9-X, которые будут помогать полиции с ранней проверкой угроз. Роботы оснащены камерами и ночным видением, их роль ограничивается наблюдением и оценкой рисков.

Мексиканская полиция будет использовать роботов-собак для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу 2026 года

Роботы-собаки будут помогать мексиканской полиции с ранней проверкой угроз на Чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Interesting Engineering, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что власти Гваделупе, муниципалитета в штате Нуэво-Леон Эстадо, закупили четыре таких робота и сформировали из них подразделение K9-X.

Они могут входить в ограниченные или рискованные среды, передавать видео в реальном времени полицейским командам и выдавать голосовые команды подозреваемым, уменьшая необходимость для офицеров немедленно подвергать себя опасности

- говорится в сообщении.

Указывается, что городской совет Гваделупе потратил на роботов-собак около 2,5 миллионов песо (приблизительно 145 000 долларов).

Каждый робот оснащен камерами, линзами ночного видения и прочными материалами, что позволяет ему передвигаться по неровной местности, подниматься по лестнице и работать в условиях низкой видимости

- отмечает издание.

СМИ добавляет, что роботы не вооружены: их роль ограничивается наблюдением, коммуникацией и оценкой рисков, "действуя как передовой набор глаз и ушей, а не как инструмент правоохранительных органов".

Напомним

Администрация Дональда Трампа освободила участников ЧМ-2026, Олимпиады-2028 и ведущих лиг США от визовых ограничений. Исключения касаются только спортсменов, тренеров и вспомогательного персонала, тогда как болельщики остаются под санкциями.

Германия официально отказалась от бойкота ЧМ-2026, несмотря на призывы против политики Трампа31.01.26, 22:00 • 11024 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираТехнологии
Техника