Мексиканская полиция будет использовать роботов-собак для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу 2026 года

Роботы-собаки будут помогать мексиканской полиции с ранней проверкой угроз на Чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Interesting Engineering, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что власти Гваделупе, муниципалитета в штате Нуэво-Леон Эстадо, закупили четыре таких робота и сформировали из них подразделение K9-X.

Они могут входить в ограниченные или рискованные среды, передавать видео в реальном времени полицейским командам и выдавать голосовые команды подозреваемым, уменьшая необходимость для офицеров немедленно подвергать себя опасности - говорится в сообщении.

Указывается, что городской совет Гваделупе потратил на роботов-собак около 2,5 миллионов песо (приблизительно 145 000 долларов).

Каждый робот оснащен камерами, линзами ночного видения и прочными материалами, что позволяет ему передвигаться по неровной местности, подниматься по лестнице и работать в условиях низкой видимости - отмечает издание.

СМИ добавляет, что роботы не вооружены: их роль ограничивается наблюдением, коммуникацией и оценкой рисков, "действуя как передовой набор глаз и ушей, а не как инструмент правоохранительных органов".

Напомним

Администрация Дональда Трампа освободила участников ЧМ-2026, Олимпиады-2028 и ведущих лиг США от визовых ограничений. Исключения касаются только спортсменов, тренеров и вспомогательного персонала, тогда как болельщики остаются под санкциями.

Германия официально отказалась от бойкота ЧМ-2026, несмотря на призывы против политики Трампа