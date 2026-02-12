Мексиканська поліція використовуватиме роботів-собак для безпеки на Чемпіонаті світу з футболу 2026

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Ексклюзив
19:42 • 5700 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 12490 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 12791 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 13198 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 14928 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 22641 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 17183 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20846 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 33704 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24763 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.9м/с
88%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Київщині рятувальники п'яту добу ліквідовують наслідки ворожого обстрілу промпідприємстваPhoto11 лютого, 14:12 • 3168 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 12332 перегляди
Лідер угорської опозиції Мадяр звинуватив Орбана у "шантажі за прикладом рф"11 лютого, 15:28 • 2844 перегляди
Суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві п'ятьох людей на Рівненщині 11 лютого, 16:52 • 2970 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 8918 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 22641 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 21217 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 23805 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 33704 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 46024 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Швеція
Данія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 8996 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 12373 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 14838 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 17031 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 33151 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Шахед-136
Серіали

Мексиканська поліція використовуватиме роботів-собак для безпеки на Чемпіонаті світу з футболу 2026

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Влада Гваделупе закупила чотири роботи-собаки для формування підрозділу K9-X, які допомагатимуть поліції з ранньою перевіркою загроз. Роботи оснащені камерами та нічним баченням, їхня роль обмежується спостереженням та оцінкою ризиків.

Мексиканська поліція використовуватиме роботів-собак для безпеки на Чемпіонаті світу з футболу 2026

Роботи-собаки допомагатимуть мексиканській поліції з ранньою перевіркою загроз на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Про це повідомляє Interesting Engineering, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що влада Гваделупе, муніципалітету у штаті Нуево-Леон Естадо закупила чотири таких роботи і сформувала з них підрозділ K9-X.

Вони можуть входити в обмежені або ризиковані середовища, передавати відео в реальному часі поліцейським командам та видавати голосові команди підозрюваним, зменшуючи необхідність для офіцерів негайно наражати себе на небезпеку

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що міська рада Гваделупе витратила на роботів-собак близько 2,5 мільйонів песо, (приблизно 145 000 доларів).

Кожен робот оснащений камерами, лінзами нічного бачення та міцними матеріалами, що дозволяють йому пересуватися по нерівній місцевості, підніматися сходами та працювати в умовах низької видимості

- зазначає видання.

ЗМІ додає, що роботи не є озброєними: їхня роль обмежується спостереженням, комунікацією та оцінкою ризиків, "діючи як передовий набір очей та вух, а не як інструмент правоохоронних органів".

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа звільнила учасників ЧС-2026, Олімпіади-2028 та провідних ліг США від візових обмежень. Винятки стосуються лише спортсменів, тренерів та допоміжного персоналу, тоді як вболівальники залишаються під санкціями.

Німеччина офіційно відмовилася від бойкоту ЧС-2026 попри заклики проти політики Трампа31.01.26, 22:00 • 11024 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуТехнології
Техніка