Мексиканська поліція використовуватиме роботів-собак для безпеки на Чемпіонаті світу з футболу 2026

Роботи-собаки допомагатимуть мексиканській поліції з ранньою перевіркою загроз на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Про це повідомляє Interesting Engineering, інформує УНН.

Зазначається, що влада Гваделупе, муніципалітету у штаті Нуево-Леон Естадо закупила чотири таких роботи і сформувала з них підрозділ K9-X.

Вони можуть входити в обмежені або ризиковані середовища, передавати відео в реальному часі поліцейським командам та видавати голосові команди підозрюваним, зменшуючи необхідність для офіцерів негайно наражати себе на небезпеку

Вказується, що міська рада Гваделупе витратила на роботів-собак близько 2,5 мільйонів песо, (приблизно 145 000 доларів).

Кожен робот оснащений камерами, лінзами нічного бачення та міцними матеріалами, що дозволяють йому пересуватися по нерівній місцевості, підніматися сходами та працювати в умовах низької видимості