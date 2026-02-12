Мексиканська поліція використовуватиме роботів-собак для безпеки на Чемпіонаті світу з футболу 2026
Влада Гваделупе закупила чотири роботи-собаки для формування підрозділу K9-X, які допомагатимуть поліції з ранньою перевіркою загроз. Роботи оснащені камерами та нічним баченням, їхня роль обмежується спостереженням та оцінкою ризиків.
Роботи-собаки допомагатимуть мексиканській поліції з ранньою перевіркою загроз на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Про це повідомляє Interesting Engineering, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що влада Гваделупе, муніципалітету у штаті Нуево-Леон Естадо закупила чотири таких роботи і сформувала з них підрозділ K9-X.
Вони можуть входити в обмежені або ризиковані середовища, передавати відео в реальному часі поліцейським командам та видавати голосові команди підозрюваним, зменшуючи необхідність для офіцерів негайно наражати себе на небезпеку
Вказується, що міська рада Гваделупе витратила на роботів-собак близько 2,5 мільйонів песо, (приблизно 145 000 доларів).
Кожен робот оснащений камерами, лінзами нічного бачення та міцними матеріалами, що дозволяють йому пересуватися по нерівній місцевості, підніматися сходами та працювати в умовах низької видимості
ЗМІ додає, що роботи не є озброєними: їхня роль обмежується спостереженням, комунікацією та оцінкою ризиків, "діючи як передовий набір очей та вух, а не як інструмент правоохоронних органів".
