Німеччина офіційно відмовилася від бойкоту ЧС-2026 попри заклики проти політики Трампа

17:53 • 4646 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 9382 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 9478 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 10762 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 11325 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 10240 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 9582 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 5468 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10873 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 18094 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 27670 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 57245 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 38254 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 43260 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 46182 перегляди
Німеччина офіційно відмовилася від бойкоту ЧС-2026 попри заклики проти політики Трампа

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Німецький футбольний союз (DFB) відхилив бойкот Чемпіонату світу з футболу 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Рішення ухвалено попри критику зовнішньої політики Дональда Трампа.

Німеччина офіційно відмовилася від бойкоту ЧС-2026 попри заклики проти політики Трампа

Німецький футбольний союз (DFB) відхилив пропозицію щодо бойкоту майбутнього Чемпіонату світу з футболу, що має відбутися в США, Канаді та Мексиці. Відповідна заява з'явилася після тривалих дискусій всередині організації, спровокованих агресивною зовнішньою політикою президента США Дональда Трампа, зокрема його претензіями на Гренландію та запровадженням нових мит для європейських країн. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У офіційній заяві DFB, оприлюдненій у суботу, 31 січня, наголошується на вірі в "об'єднавчу силу спорту" та глобальний позитивний вплив мундіалю. Керівництво союзу підкреслило, що участь національної збірної в турнірі є пріоритетом, а політичні дебати не повинні перешкоджати участі атлетів у змаганнях.

Наша мета – посилювати цю позитивну енергію, а не перешкоджати їй

– йдеться у повідомленні федерації.

Внутрішній розкол та критика Трампа

Раніше віцепрезидент DFB та очільник клубу "Санкт-Паулі" Оке Гьоттліх закликав серйозно розглянути можливість бойкоту як протест проти дій адміністрації Трампа.

Німеччина розглядає бойкот ЧС-2026 з футболу через загрозу анексії Гренландії США17.01.26, 01:19 • 5985 переглядiв

Він порівнював поточну загрозу демократичним цінностям із ситуацією 1980 року, коли західні країни бойкотували Олімпіаду в москві. Гьоттліх також дорікнув колегам за подвійні стандарти, нагадавши про активну критику Катару під час ЧС-2022. Проте виконком DFB розкритикував публічність цих закликів, заявивши, що подібні дискусії мають вестися лише всередині організації.

Попри відмову від бойкоту, європейські вболівальники висловлюють занепокоєння через високі ціни на квитки та можливі візові обмеження для фанатів із деяких країн, що можуть бути запроваджені Вашингтоном. Проте збірна Німеччини вже підтвердила свій намір змагатися за титул на полях Північної Америки влітку 2026 року. 

У Німеччині знову закликали бойкотувати ЧС-2026 на тлі заяв Трампа щодо Гренландії24.01.26, 10:47 • 5805 переглядiв

Степан Гафтко

СпортПолітикаНовини Світу
Санкції
Ґренландія
Ассошіейтед Прес
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Катар
Німеччина
Сполучені Штати Америки