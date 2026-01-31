Німеччина офіційно відмовилася від бойкоту ЧС-2026 попри заклики проти політики Трампа
Німецький футбольний союз (DFB) відхилив бойкот Чемпіонату світу з футболу 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Рішення ухвалено попри критику зовнішньої політики Дональда Трампа.
Німецький футбольний союз (DFB) відхилив пропозицію щодо бойкоту майбутнього Чемпіонату світу з футболу, що має відбутися в США, Канаді та Мексиці. Відповідна заява з'явилася після тривалих дискусій всередині організації, спровокованих агресивною зовнішньою політикою президента США Дональда Трампа, зокрема його претензіями на Гренландію та запровадженням нових мит для європейських країн. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
У офіційній заяві DFB, оприлюдненій у суботу, 31 січня, наголошується на вірі в "об'єднавчу силу спорту" та глобальний позитивний вплив мундіалю. Керівництво союзу підкреслило, що участь національної збірної в турнірі є пріоритетом, а політичні дебати не повинні перешкоджати участі атлетів у змаганнях.
Наша мета – посилювати цю позитивну енергію, а не перешкоджати їй
Внутрішній розкол та критика Трампа
Раніше віцепрезидент DFB та очільник клубу "Санкт-Паулі" Оке Гьоттліх закликав серйозно розглянути можливість бойкоту як протест проти дій адміністрації Трампа.
Він порівнював поточну загрозу демократичним цінностям із ситуацією 1980 року, коли західні країни бойкотували Олімпіаду в москві. Гьоттліх також дорікнув колегам за подвійні стандарти, нагадавши про активну критику Катару під час ЧС-2022. Проте виконком DFB розкритикував публічність цих закликів, заявивши, що подібні дискусії мають вестися лише всередині організації.
Попри відмову від бойкоту, європейські вболівальники висловлюють занепокоєння через високі ціни на квитки та можливі візові обмеження для фанатів із деяких країн, що можуть бути запроваджені Вашингтоном. Проте збірна Німеччини вже підтвердила свій намір змагатися за титул на полях Північної Америки влітку 2026 року.
