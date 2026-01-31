Германия официально отказалась от бойкота ЧМ-2026, несмотря на призывы против политики Трампа

$42.850.00
51.240.00
ukenru
17:53 • 4558 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 9232 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 9358 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 10703 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 11288 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 10222 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 9550 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 5452 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 10858 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18066 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
3.7м/с
71%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31 января, 11:24 • 11322 просмотра
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехватыVideo31 января, 13:23 • 8664 просмотра
Координационный штаб согласовал обязательную эвакуацию 25 детей с родителями из семи населенных пунктов Харьковской области31 января, 13:38 • 4690 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo31 января, 13:52 • 10996 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 3856 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 27634 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 57204 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 38223 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 43231 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 46153 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 3920 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 17431 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 22493 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 23196 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 21912 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Фильм
Сериал

Германия официально отказалась от бойкота ЧМ-2026, несмотря на призывы против политики Трампа

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Немецкий футбольный союз (DFB) отклонил бойкот Чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Решение принято, несмотря на критику внешней политики Дональда Трампа.

Германия официально отказалась от бойкота ЧМ-2026, несмотря на призывы против политики Трампа

Немецкий футбольный союз (DFB) отклонил предложение о бойкоте предстоящего Чемпионата мира по футболу, который должен состояться в США, Канаде и Мексике. Соответствующее заявление появилось после длительных дискуссий внутри организации, спровоцированных агрессивной внешней политикой президента США Дональда Трампа, в частности его претензиями на Гренландию и введением новых пошлин для европейских стран. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В официальном заявлении DFB, обнародованном в субботу, 31 января, отмечается вера в "объединяющую силу спорта" и глобальное позитивное влияние мундиаля. Руководство союза подчеркнуло, что участие национальной сборной в турнире является приоритетом, а политические дебаты не должны препятствовать участию атлетов в соревнованиях.

Наша цель – усиливать эту позитивную энергию, а не препятствовать ей

– говорится в сообщении федерации.

Внутренний раскол и критика Трампа

Ранее вице-президент DFB и глава клуба "Санкт-Паули" Оке Гёттлих призвал серьезно рассмотреть возможность бойкота как протест против действий администрации Трампа.

Германия рассматривает бойкот ЧМ-2026 по футболу из-за угрозы аннексии Гренландии США17.01.26, 01:19 • 5985 просмотров

Он сравнивал текущую угрозу демократическим ценностям с ситуацией 1980 года, когда западные страны бойкотировали Олимпиаду в Москве. Гёттлих также упрекнул коллег за двойные стандарты, напомнив об активной критике Катара во время ЧМ-2022. Однако исполком DFB раскритиковал публичность этих призывов, заявив, что подобные дискуссии должны вестись только внутри организации.

Несмотря на отказ от бойкота, европейские болельщики выражают обеспокоенность из-за высоких цен на билеты и возможных визовых ограничений для фанатов из некоторых стран, которые могут быть введены Вашингтоном. Однако сборная Германии уже подтвердила свое намерение бороться за титул на полях Северной Америки летом 2026 года. 

В Германии снова призвали бойкотировать ЧМ-2026 на фоне заявлений Трампа по Гренландии24.01.26, 10:47 • 5804 просмотра

Степан Гафтко

СпортПолитикаНовости Мира
Санкции
Гренландия
Ассошиэйтед Пресс
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Катар
Германия
Соединённые Штаты