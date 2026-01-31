Германия официально отказалась от бойкота ЧМ-2026, несмотря на призывы против политики Трампа
Немецкий футбольный союз (DFB) отклонил бойкот Чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Решение принято, несмотря на критику внешней политики Дональда Трампа.
Немецкий футбольный союз (DFB) отклонил предложение о бойкоте предстоящего Чемпионата мира по футболу, который должен состояться в США, Канаде и Мексике. Соответствующее заявление появилось после длительных дискуссий внутри организации, спровоцированных агрессивной внешней политикой президента США Дональда Трампа, в частности его претензиями на Гренландию и введением новых пошлин для европейских стран. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
В официальном заявлении DFB, обнародованном в субботу, 31 января, отмечается вера в "объединяющую силу спорта" и глобальное позитивное влияние мундиаля. Руководство союза подчеркнуло, что участие национальной сборной в турнире является приоритетом, а политические дебаты не должны препятствовать участию атлетов в соревнованиях.
– заявили в DFB.
Внутренний раскол и критика Трампа
Ранее вице-президент DFB и глава клуба "Санкт-Паули" Оке Гёттлих призвал серьезно рассмотреть возможность бойкота как протест против действий администрации Трампа.
Он сравнивал текущую угрозу демократическим ценностям с ситуацией 1980 года, когда западные страны бойкотировали Олимпиаду в Москве. Гёттлих также упрекнул коллег за двойные стандарты, напомнив об активной критике Катара во время ЧМ-2022. Однако исполком DFB раскритиковал публичность этих призывов, заявив, что подобные дискуссии должны вестись только внутри организации.
Несмотря на отказ от бойкота, европейские болельщики выражают обеспокоенность из-за высоких цен на билеты и возможных визовых ограничений для фанатов из некоторых стран, которые могут быть введены Вашингтоном. Однако сборная Германии уже подтвердила свое намерение бороться за титул на полях Северной Америки летом 2026 года.
