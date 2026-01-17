План президента США Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией вызвал острую реакцию в политических кругах Германии. Юрген Хардт, представитель парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам внешней политики и близкий доверенный человек канцлера Фридриха Мерца, не исключил возможности бойкота Чемпионата мира по футболу 2026 года, который должен состояться в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает Welt, пишет УНН.

Хардт заявил, что бойкот турнира может стать «крайней мерой», чтобы заставить администрацию Трампа отказаться от претензий на датскую территорию.

Мы понимаем, насколько важен этот Чемпионат мира для Трампа

Напряженность возросла после военного вмешательства США в Венесуэле, что усилило опасения Европы относительно реальности угроз Трампа применить силу для аннексии стратегического острова.

Несмотря на прибытие европейских подкреплений в Гренландию для поддержки Дании, Вашингтон остается непоколебимым.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что присутствие солдат НАТО не изменит цели президента по приобретению острова. В ЕС опасаются, что односторонние действия США могут привести к распаду Североатлантического альянса и разрушению послевоенного порядка безопасности.

Тем временем бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил с резкой критикой действующего главы ФИФА Джанни Инфантино в интервью «The Guardian». Платини обвинил своего бывшего заместителя в чрезмерной лояльности к «богатым и влиятельным людям» и назвал его стиль управления авторитарным.

К сожалению, после пандемии Инфантино все больше становится автократом. Он проиграл игру. Сейчас в ФИФА меньше демократии, чем во времена Блаттера