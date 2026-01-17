$43.180.08
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвоката
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Германия рассматривает бойкот ЧМ-2026 по футболу из-за угрозы аннексии Гренландии США

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Германия рассматривает возможность бойкота Чемпионата мира по футболу 2026 года, который должен состояться в США, Канаде и Мексике. Это связано с планом Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией.

План президента США Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией вызвал острую реакцию в политических кругах Германии. Юрген Хардт, представитель парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам внешней политики и близкий доверенный человек канцлера Фридриха Мерца, не исключил возможности бойкота Чемпионата мира по футболу 2026 года, который должен состояться в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает Welt, пишет УНН.

Детали

Хардт заявил, что бойкот турнира может стать «крайней мерой», чтобы заставить администрацию Трампа отказаться от претензий на датскую территорию.

Мы понимаем, насколько важен этот Чемпионат мира для Трампа

– подчеркнул политик в комментарии для издания Bild.

Напряженность возросла после военного вмешательства США в Венесуэле, что усилило опасения Европы относительно реальности угроз Трампа применить силу для аннексии стратегического острова.

Реакция Белого дома и НАТО

Несмотря на прибытие европейских подкреплений в Гренландию для поддержки Дании, Вашингтон остается непоколебимым.

Призывы к бойкоту ЧМ-2026 по футболу растут из-за угроз Трампа в адрес Мексики10.01.26, 06:08 • 6134 просмотра

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что присутствие солдат НАТО не изменит цели президента по приобретению острова. В ЕС опасаются, что односторонние действия США могут привести к распаду Североатлантического альянса и разрушению послевоенного порядка безопасности.

Критика руководства ФИФА

Тем временем бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил с резкой критикой действующего главы ФИФА Джанни Инфантино в интервью «The Guardian». Платини обвинил своего бывшего заместителя в чрезмерной лояльности к «богатым и влиятельным людям» и назвал его стиль управления авторитарным.

Визовая реформа Трампа: участники ЧМ-2026 и крупных лиг получили "зеленый свет" на въезд в США16.01.26, 05:02 • 4348 просмотров

К сожалению, после пандемии Инфантино все больше становится автократом. Он проиграл игру. Сейчас в ФИФА меньше демократии, чем во времена Блаттера

– заявил Платини.

Критика также касается решения ФИФА наградить Дональда Трампа новой «Премией мира», что многие расценивают как политическое подыгрывание американскому лидеру на фоне его агрессивной внешней политики. 

Трамп получил новосозданную Премию мира от ФИФА на жеребьевке ЧМ-202605.12.25, 19:42 • 5150 просмотров

Степан Гафтко

СпортПолитикаНовости Мира
