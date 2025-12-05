Трамп получил новосозданную Премию мира от ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп, открыто стремившийся получить Нобелевскую премию мира, наконец-то получил собственную награду, но от ФИФА: руководящий орган мирового футбола вручил ему новосозданную Премию мира во время жеребьевки Чемпионата мира 2026 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Награда была вручена на церемонии жеребьевки группового этапа Чемпионата мира-2026, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Президент ФИФА Джанни Инфантино лично вручил премию, высоко оценив усилия Трампа, направленные на "установление мира во всем мире".

Трамп показал список из 8 войн, которые он якобы "завершил за 8 месяцев": реакция не заставила себя ждать

На сцене президент носил медаль на шее и стоял у золотого трофея, на котором были изображены руки, держащие мир, и было выгравировано его имя.

Джанни Инфантино, стоя по другую сторону трофея, похвалил Трампа за его усилия в попытке урегулировать глобальные конфликты.

Он заверил американского президента: "Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку", и добавил, что Трамп работал над достижением мира.

Инфантино, который является близким союзником Трампа, ранее четко заявлял, что считает, что Трамп заслужил Нобелевскую премию за свои усилия по достижению прекращения огня в Газе.

США упрощают визы для фанатов ЧМ-2026 и инвесторов: Трамп приказал быть гостеприимными на фоне войн с мигрантами