Трамп получил новосозданную Премию мира от ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026

15:45 • 4022 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 10397 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 25747 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 23116 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 28397 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 40639 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 47776 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40667 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 70943 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35447 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Популярные новости
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepStatePhoto5 декабря, 08:25 • 13182 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго5 декабря, 08:47 • 23526 просмотра
США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов рф для Украины - Bloomberg5 декабря, 10:02 • 7550 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 21560 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 10655 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 776 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 21629 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 25747 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 37713 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 15:01 • 70944 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 10712 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 22818 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 25935 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 39813 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 39743 просмотра
Трамп получил новосозданную Премию мира от ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Президент США Дональд Трамп получил новосозданную Премию мира от ФИФА во время жеребьевки Чемпионата мира 2026 года. Награду вручил лично президент ФИФА Джанни Инфантино, высоко оценив усилия Трампа по установлению мира во всем мире.

Трамп получил новосозданную Премию мира от ФИФА на жеребьевке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп, открыто стремившийся получить Нобелевскую премию мира, наконец-то получил собственную награду, но от ФИФА: руководящий орган мирового футбола вручил ему новосозданную Премию мира во время жеребьевки Чемпионата мира 2026 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Награда была вручена на церемонии жеребьевки группового этапа Чемпионата мира-2026, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Президент ФИФА Джанни Инфантино лично вручил премию, высоко оценив усилия Трампа, направленные на "установление мира во всем мире".

Трамп показал список из 8 войн, которые он якобы "завершил за 8 месяцев": реакция не заставила себя ждать03.11.25, 13:07 • 3863 просмотра

На сцене президент носил медаль на шее и стоял у золотого трофея, на котором были изображены руки, держащие мир, и было выгравировано его имя.

Джанни Инфантино, стоя по другую сторону трофея, похвалил Трампа за его усилия в попытке урегулировать глобальные конфликты.

Он заверил американского президента: "Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку", и добавил, что Трамп работал над достижением мира.

Инфантино, который является близким союзником Трампа, ранее четко заявлял, что считает, что Трамп заслужил Нобелевскую премию за свои усилия по достижению прекращения огня в Газе.

США упрощают визы для фанатов ЧМ-2026 и инвесторов: Трамп приказал быть гостеприимными на фоне войн с мигрантами04.12.25, 23:01 • 4162 просмотра

Степан Гафтко

СпортПолитика
Выборы в США
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты
Сектор Газа