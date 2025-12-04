США упрощают визы для фанатов ЧМ-2026 и инвесторов: Трамп приказал быть гостеприимными на фоне войн с мигрантами
Администрация Трампа поручила посольствам США отдавать приоритет визовым заявкам иностранцев, планирующих посетить страну для инвестирования или участия в крупных спортивных мероприятиях.
Администрация президента США Дональда Трампа поручила посольствам и консульствам по всему миру отдавать приоритет визовым заявкам иностранцев, планирующих посетить Соединенные Штаты для инвестирования или участия в крупных спортивных мероприятиях. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Как свидетельствуют депеши, направленные Государственным департаментом, приоритет будет отдаваться заявителям, которые путешествуют на:
- Чемпионат мира по футболу 2026 года.
- Олимпийские игры 2028 года.
- Другие "крупные спортивные мероприятия, демонстрирующие американское превосходство".
Эта политика направлена на обеспечение доступа болельщиков и инвесторов в преддверии крупных соревнований.
Ограничения для работников
В то же время администрация добавила новые критерии для высококвалифицированных иностранных работников, ищущих определенные типы виз. Новые правила будут запрещать въезд лицам, которые, как считается, руководили или участвовали в цензуре американских граждан в социальных сетях через инициативы по модерации контента.
