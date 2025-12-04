США упрощают визы для фанатов ЧМ-2026 и инвесторов: Трамп приказал быть гостеприимными на фоне войн с мигрантами

$42.200.13
49.230.04
ukenru
20:25 • 1634 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 3360 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
16:56 • 10661 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 21297 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 20514 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 34343 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20346 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 20787 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21023 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29319 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.1м/с
92%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман4 декабря, 11:36 • 16773 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 26002 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС4 декабря, 12:47 • 13710 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений4 декабря, 13:45 • 11501 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 11200 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 21288 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 26075 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 34337 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 42028 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 68260 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кир Стармер
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Великобритания
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 11250 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 25345 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 26899 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 71729 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 74506 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
The New York Times

США упрощают визы для фанатов ЧМ-2026 и инвесторов: Трамп приказал быть гостеприимными на фоне войн с мигрантами

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Администрация Трампа поручила посольствам США отдавать приоритет визовым заявкам иностранцев, планирующих посетить страну для инвестирования или участия в крупных спортивных мероприятиях.

США упрощают визы для фанатов ЧМ-2026 и инвесторов: Трамп приказал быть гостеприимными на фоне войн с мигрантами
Фото: AP

Администрация президента США Дональда Трампа поручила посольствам и консульствам по всему миру отдавать приоритет визовым заявкам иностранцев, планирующих посетить Соединенные Штаты для инвестирования или участия в крупных спортивных мероприятиях. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Как свидетельствуют депеши, направленные Государственным департаментом, приоритет будет отдаваться заявителям, которые путешествуют на:

  • Чемпионат мира по футболу 2026 года.
    • Олимпийские игры 2028 года.
      • Другие "крупные спортивные мероприятия, демонстрирующие американское превосходство".

        Администрация Трампа готовится депортировать около 80 украинцев - WP14.11.25, 15:30 • 6262 просмотра

        Эта политика направлена на обеспечение доступа болельщиков и инвесторов в преддверии крупных соревнований.

        Ограничения для работников

        В то же время администрация добавила новые критерии для высококвалифицированных иностранных работников, ищущих определенные типы виз. Новые правила будут запрещать въезд лицам, которые, как считается, руководили или участвовали в цензуре американских граждан в социальных сетях через инициативы по модерации контента.

        Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне02.12.25, 23:01 • 12169 просмотров

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Выборы в США
        Социальная сеть
        Ассошиэйтед Пресс
        Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
        Дональд Трамп
        Соединённые Штаты