США упрощают визы для фанатов ЧМ-2026 и инвесторов: Трамп приказал быть гостеприимными на фоне войн с мигрантами

Администрация президента США Дональда Трампа поручила посольствам и консульствам по всему миру отдавать приоритет визовым заявкам иностранцев, планирующих посетить Соединенные Штаты для инвестирования или участия в крупных спортивных мероприятиях. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Как свидетельствуют депеши, направленные Государственным департаментом, приоритет будет отдаваться заявителям, которые путешествуют на:

Чемпионат мира по футболу 2026 года.

Олимпийские игры 2028 года.

Другие "крупные спортивные мероприятия, демонстрирующие американское превосходство".

Эта политика направлена на обеспечение доступа болельщиков и инвесторов в преддверии крупных соревнований.

Ограничения для работников

В то же время администрация добавила новые критерии для высококвалифицированных иностранных работников, ищущих определенные типы виз. Новые правила будут запрещать въезд лицам, которые, как считается, руководили или участвовали в цензуре американских граждан в социальных сетях через инициативы по модерации контента.

