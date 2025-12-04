$42.200.13
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
США спрощують візи для фанатів ЧС-2026 та інвесторів: Трамп наказав бути гостинними на тлі воєн з мігрантами

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Адміністрація Трампа доручила посольствам США надавати пріоритет візовим заявкам іноземців, що планують відвідати країну для інвестування або участі у великих спортивних заходах.

США спрощують візи для фанатів ЧС-2026 та інвесторів: Трамп наказав бути гостинними на тлі воєн з мігрантами
Фото: AP

Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила посольствам та консульствам по всьому світу надавати пріоритет візовим заявкам іноземців, які планують відвідати Сполучені Штати для інвестування або участі у великих спортивних заходах. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Як свідчать депеші, надіслані Державним департаментом, пріоритет надаватиметься заявникам, які подорожують на:

  • Чемпіонат світу з футболу 2026 року.
    • Олімпійські ігри 2028 року.
      • Інші "великі спортивні заходи, що демонструють американську досконалість".

        Адміністрація Трампа готується депортувати близько 80 українців - WP14.11.25, 15:30 • 6262 перегляди

        Ця політика спрямована на забезпечення доступу вболівальників та інвесторів напередодні великих змагань.

        Обмеження для працівників

        Водночас адміністрація додала нові критерії для висококваліфікованих іноземних працівників, які шукають певні типи віз. Нові правила заборонятимуть в'їзд особам, які, як вважається, керували або брали участь у цензурі американських громадян у соціальних мережах через ініціативи з модерації контенту.

        Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні02.12.25, 23:01 • 12167 переглядiв

        Степан Гафтко

