США спрощують візи для фанатів ЧС-2026 та інвесторів: Трамп наказав бути гостинними на тлі воєн з мігрантами
Київ • УНН
Адміністрація Трампа доручила посольствам США надавати пріоритет візовим заявкам іноземців, що планують відвідати країну для інвестування або участі у великих спортивних заходах.
Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила посольствам та консульствам по всьому світу надавати пріоритет візовим заявкам іноземців, які планують відвідати Сполучені Штати для інвестування або участі у великих спортивних заходах. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Як свідчать депеші, надіслані Державним департаментом, пріоритет надаватиметься заявникам, які подорожують на:
- Чемпіонат світу з футболу 2026 року.
- Олімпійські ігри 2028 року.
- Інші "великі спортивні заходи, що демонструють американську досконалість".
Ця політика спрямована на забезпечення доступу вболівальників та інвесторів напередодні великих змагань.
Обмеження для працівників
Водночас адміністрація додала нові критерії для висококваліфікованих іноземних працівників, які шукають певні типи віз. Нові правила заборонятимуть в'їзд особам, які, як вважається, керували або брали участь у цензурі американських громадян у соціальних мережах через ініціативи з модерації контенту.
