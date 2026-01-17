Німеччина розглядає бойкот ЧС-2026 з футболу через загрозу анексії Гренландії США

План президента США Дональда Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією викликав гостру реакцію в політичних колах Німеччини. Юрген Гардт, речник парламентської групи ХДС/ХСС із питань зовнішньої політики та близька довірена особа канцлера Фрідріха Мерца, не виключив можливості бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який має відбутися в США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє Welt, пише УНН.

Гардт заявив, що бойкот турніру може стати "крайнім заходом", щоб змусити адміністрацію Трампа відмовитися від претензій на датську територію.

Ми розуміємо, наскільки важливий цей Чемпіонат світу для Трампа

Напруженість зросла після військового втручання США у Венесуелі, що посилило побоювання Європи щодо реальності погроз Трампа застосувати силу для анексії стратегічного острова.

Попри прибуття європейських підкріплень до Гренландії для підтримки Данії, Вашингтон залишається непохитним.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт зазначила, що присутність солдатів НАТО не змінить мети президента щодо придбання острова. У ЄС побоюються, що односторонні дії США можуть призвести до розпаду Північноатлантичного альянсу та руйнування повоєнного порядку безпеки.

Тим часом колишній президент УЄФА Мішель Платіні виступив із різкою критикою чинного голови ФІФА Джанні Інфантіно в інтерв'ю "The Guardian". Платіні звинуватив свого колишнього заступника в надмірній лояльності до "багатих та впливових людей" та назвав його стиль управління авторитарним.

На жаль, після пандемії Інфантіно дедалі більше стає автократом. Він програв гру. Зараз у ФІФА менше демократії, ніж за часів Блаттера