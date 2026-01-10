$42.990.27
Заклики до бойкоту ЧС-2026 з футболу зростають через погрози Трампа на адресу Мексики

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Міжнародна спільнота обговорює бойкот ЧС-2026 через заяви Трампа про військові операції в Мексиці. Це викликало обурення, адже Мексика є партнером по організації турніру.

Заклики до бойкоту ЧС-2026 з футболу зростають через погрози Трампа на адресу Мексики

Міжнародна спільнота дедалі активніше обговорює можливість бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який мають спільно прийняти США, Канада та Мексика. Основною причиною напруженості стали заяви президента США Дональда Трампа про готовність до військових операцій проти наркокартелів на території Мексики. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив, що США можуть почати "атакувати на суші" у Мексиці, яку він вважає підконтрольною картелям. Це викликало обурення, оскільки Мексика є партнером по організації футбольного турніру.

Крім того, активісти вказують на зростаючу небезпеку для відвідувачів через жорстку міграційну політику США та нещодавні інциденти за участю агентів ICE (Імміграційної та митної служби).

Реакція громадськості та лідерів думок

Ряд відомих осіб уже публічно відмовилися від відвідування турніру:

  • Мохамад Сафа, дипломат та директор організації Patriotic Vision, скасував свої квитки, заявивши, що через дії ICE "США стали небезпечними для відвідування".
    • Аджаму Барака, колишній кандидат у віцепрезиденти США, закликав світ "відокремитися від США", почавши з футбольного чемпіонату та Олімпійських ігор.
      • Джордж Гелловей, британський політик, назвав поїздку на турнір ризикованою для життя.

        Позиція ФІФА

        Ситуацію ускладнює той факт, що у 2025 році Дональд Трамп отримав першу в історії "Премію миру ФІФА". Президент організації Джанні Інфантіно наразі зберігає непохитну підтримку адміністрації Трампа, попри заклики активістів переглянути статус США як господаря ігор через порушення прав людини та військову агресію у Венесуелі.

        Експерти зазначають, що подібна хвиля протестів нагадує ситуацію навколо ЧС-2022 у Катарі, проте цього разу вона підсилюється прямою загрозою суверенітету одного зі співорганізаторів турніру. 

        Степан Гафтко

        СпортПолітика
        Дипломатка
        Мексика
        Венесуела
        Дональд Трамп
        Канада
        Катар
        Сполучені Штати Америки