ФІФА встановила історичний рекорд: призовий фонд ЧС-2026 зросте на 50%

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно затвердила рекордний бюджет для майбутнього чемпіонату світу – 727 мільйонів доларів. Це на половину більше, ніж сума, яку розігрували на попередній першості. За словами президента ФІФА Джанні Інфантіно, турнір 2026 року стане "новаторським з точки зору фінансового внеску у світову футбольну спільноту", пише УНН.

Деталі

Основну частину фонду – 655 мільйонів доларів – розподілять між 48 країнами-учасницями залежно від їхніх результатів. Майбутній чемпіон світу отримає пряму виплату у розмірі 50 мільйонів доларів, а фіналіст – 33 мільйони.

Навіть ті збірні, що вилетять на груповому етапі, заберуть по 9 мільйонів доларів. Окремо кожній країні виділять 1,5 мільйона на покриття витрат на підготовку до змагань.

Нові молодіжні та жіночі формати

Окрім фінансових рішень, Рада ФІФА анонсувала запуск масштабних юнацьких фестивалів для дітей до 15 років, які стартують у 2026 (хлопці) та 2027 (дівчата) роках. Також було остаточно затверджено терміни проведення клубного чемпіонату світу серед жінок – турнір відбудеться з 5 по 30 січня 2028 року.

