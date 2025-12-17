ФІФА встановила історичний рекорд: призовий фонд ЧС-2026 зросте на 50%

$42.180.06
20:01 • 2410 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
15:43 • 11233 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 19670 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 36386 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 25366 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 23011 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 21430 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 21737 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18690 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 28192 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01 • 15216 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 14722 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 12535 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 14414 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 15886 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 15994 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі17 грудня, 14:58 • 14519 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається17 грудня, 14:39 • 12638 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 36395 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 37371 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Реджеп Тайїп Ердоган
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Європа
Білорусь
УНН Lite
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo19:12 • 1778 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 4178 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 14796 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 22346 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 57058 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
YouTube

ФІФА встановила історичний рекорд: призовий фонд ЧС-2026 зросте на 50%

Київ • УНН

 • 56 перегляди

ФІФА затвердила рекордний бюджет у $727 мільйонів для ЧС-2026, що на 50% більше, ніж минулого разу. Чемпіон отримає $50 мільйонів, а учасники групового етапу – по $9 мільйонів.

ФІФА встановила історичний рекорд: призовий фонд ЧС-2026 зросте на 50%

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно затвердила рекордний бюджет для майбутнього чемпіонату світу – 727 мільйонів доларів. Це на половину більше, ніж сума, яку розігрували на попередній першості. За словами президента ФІФА Джанні Інфантіно, турнір 2026 року стане "новаторським з точки зору фінансового внеску у світову футбольну спільноту", пише УНН.

Деталі

Основну частину фонду – 655 мільйонів доларів – розподілять між 48 країнами-учасницями залежно від їхніх результатів. Майбутній чемпіон світу отримає пряму виплату у розмірі 50 мільйонів доларів, а фіналіст – 33 мільйони. 

Верховна Рада закликає УЄФА та уряди Європи до повної ізоляції білоруського футболу17.12.25, 19:09 • 2022 перегляди

Навіть ті збірні, що вилетять на груповому етапі, заберуть по 9 мільйонів доларів. Окремо кожній країні виділять 1,5 мільйона на покриття витрат на підготовку до змагань.

Нові молодіжні та жіночі формати

Окрім фінансових рішень, Рада ФІФА анонсувала запуск масштабних юнацьких фестивалів для дітей до 15 років, які стартують у 2026 (хлопці) та 2027 (дівчата) роках. Також було остаточно затверджено терміни проведення клубного чемпіонату світу серед жінок – турнір відбудеться з 5 по 30 січня 2028 року. 

ФІФА готує механізм повернення росії до міжнародних змагань через юнацький турнір17.12.25, 18:56 • 2074 перегляди

Степан Гафтко

Спорт
Санкції
Війна в Україні
УЄФА
Верховна Рада України