Верховна Рада закликає УЄФА та уряди Європи до повної ізоляції білоруського футболу

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 4116 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 12415 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 26781 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 19858 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 19330 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 19559 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20560 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18205 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27740 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46844 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.6м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 33418 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto17 грудня, 09:06 • 15063 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 12833 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01 • 11185 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 9230 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 8706 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 8212 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 7664 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 26781 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 33593 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Антоніу Кошта
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Бельгія
Реклама
УНН Lite
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 1124 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 9450 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 20647 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 55714 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 72881 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Time (журнал)
Протипіхотна міна

Верховна Рада закликає УЄФА та уряди Європи до повної ізоляції білоруського футболу

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Верховна Рада України звернулася до УЄФА та урядів Європи з вимогою повної заборони участі білоруських збірних і клубів у міжнародних турнірах. Також пропонується обмежити в'їзд білоруських спортсменів до відновлення суверенітету України.

Верховна Рада закликає УЄФА та уряди Європи до повної ізоляції білоруського футболу

Український парламент офіційно звернувся до керівництва демократичних держав Європи та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогою запровадити повну заборону на участь білоруських збірних і клубів у міжнародних турнірах. Відповідну постанову №14205 Верховна Рада ухвалила в цілому, про що повідомляється на офіційному сайті відомства, пише УНН.

Деталі

Звернення містить заклик до УЄФА ухвалити рішення про повну заборону участі національних збірних республіки білорусь і її клубних команд у міжнародних змаганнях. 

Україна вимагає від МОК заборонити участь російських фігуристів на зимових Олімпійських іграх 2026 року04.12.25, 12:37 • 2633 перегляди

Ця санкція, на думку парламентарів, має діяти "до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України та відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи її територіальні води".

Дипломатичний тиск та візові обмеження

Окрім спортивних санкцій, українські законодавці пропонують главам держав, парламентам та урядам демократичних країн Європи застосувати адміністративні важелі впливу. 

російським і білоруським лижникам дозволили виступити на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі02.12.25, 15:47 • 2763 перегляди

Зокрема, пропонується "ухвалити рішення про обмеження в’їзду на свою територію білоруських спортсменів і спортивних делегацій" до моменту відновлення суверенітету України.

Така ініціатива стала відповіддю на роль білорусі у війні, оскільки спортивна ізоляція агресора та його союзника розглядається як необхідний елемент міжнародного тиску.

ФІФА готує механізм повернення росії до міжнародних змагань через юнацький турнір17.12.25, 18:56 • 312 переглядiв

Степан Гафтко

СпортПолітика
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Білорусь
УЄФА
Європа
Україна