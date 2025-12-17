Верховна Рада закликає УЄФА та уряди Європи до повної ізоляції білоруського футболу

Український парламент офіційно звернувся до керівництва демократичних держав Європи та Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогою запровадити повну заборону на участь білоруських збірних і клубів у міжнародних турнірах. Відповідну постанову №14205 Верховна Рада ухвалила в цілому, про що повідомляється на офіційному сайті відомства, пише УНН.

Деталі

Звернення містить заклик до УЄФА ухвалити рішення про повну заборону участі національних збірних республіки білорусь і її клубних команд у міжнародних змаганнях.

Ця санкція, на думку парламентарів, має діяти "до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України та відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи її територіальні води".

Дипломатичний тиск та візові обмеження

Окрім спортивних санкцій, українські законодавці пропонують главам держав, парламентам та урядам демократичних країн Європи застосувати адміністративні важелі впливу.

Зокрема, пропонується "ухвалити рішення про обмеження в’їзду на свою територію білоруських спортсменів і спортивних делегацій" до моменту відновлення суверенітету України.

Така ініціатива стала відповіддю на роль білорусі у війні, оскільки спортивна ізоляція агресора та його союзника розглядається як необхідний елемент міжнародного тиску.

