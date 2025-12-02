російським і білоруським лижникам дозволили виступити на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 3818 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 14446 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 15581 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 13091 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 15322 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 48433 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 47598 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 58653 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49151 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45068 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.1м/с
93%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 37787 перегляди
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"2 грудня, 05:42 • 4540 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 28152 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 16956 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 14589 перегляди
Публікації
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 14442 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 15578 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 14767 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 48431 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 48749 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Тімур Міндіч
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Ірландія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 37444 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 39687 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 96046 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 70955 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 87012 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

російським і білоруським лижникам дозволили виступити на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Спортивний арбітражний суд дозволив російським та білоруським лижникам виступити на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі. Це рішення скасувало заборону Міжнародної федерації лижного спорту.

російським і білоруським лижникам дозволили виступити на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі
Фото: AP

Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав неправомірним рішення Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) про відсторонення спортсменів з росії та білорусі, відкривши їм шлях до участі в міжнародних змаганнях, включно з Зимовою Олімпіадою у 2026 році, за умови дотримання нейтрального статусу. Про це повідомляє EuroNews, пише УНН.

Деталі

CAS частково задовольнив апеляції, подані групами російських і білоруських лижників, які оскаржували жовтневе рішення Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу. Тоді FIS ухвалила не допускати спортсменів цих країн навіть у нейтральному статусі, фактично позбавивши їх можливості брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2026 року.

FIS заборонила росіянам і білорусам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026 у лижних видах спорту21.10.25, 21:20 • 3106 переглядiв

У рішенні арбітражу зазначено, що атлети, які відповідають критеріям, визначеним FIS, повинні мати право виступати в міжнародних змаганнях у повністю нейтральному форматі – без національної символіки та жодних державних атрибутів.

Окремо йдеться про паралімпійців: CAS постановив, що вони мають отримати ті самі умови, що й учасники з інших країн. 

FIS продовжила рішення про недопуск до змагань з лижного спорту російських та білоруських спортсменів26.05.23, 11:01 • 641169 переглядiв

Попри заяви російських спортивних функціонерів про можливість повернення до національних прапорів і атрибутів, міжнародні правила наразі цього не передбачають, і будь-яка участь може бути дозволена лише у суворо нейтральному статусі.

Рішення CAS зобов’язує FIS переглянути критерії допуску та забезпечити їх застосування перед стартом олімпійського сезону.

Генасамблея ООН проголосувала за "олімпійське перемир'я" напередодні Ігор в Італії20.11.25, 00:26 • 3974 перегляди

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Білорусь
Італія