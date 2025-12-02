російським і білоруським лижникам дозволили виступити на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі
Спортивний арбітражний суд дозволив російським та білоруським лижникам виступити на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі. Це рішення скасувало заборону Міжнародної федерації лижного спорту.
Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав неправомірним рішення Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) про відсторонення спортсменів з росії та білорусі, відкривши їм шлях до участі в міжнародних змаганнях, включно з Зимовою Олімпіадою у 2026 році, за умови дотримання нейтрального статусу. Про це повідомляє EuroNews, пише УНН.
Деталі
CAS частково задовольнив апеляції, подані групами російських і білоруських лижників, які оскаржували жовтневе рішення Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу. Тоді FIS ухвалила не допускати спортсменів цих країн навіть у нейтральному статусі, фактично позбавивши їх можливості брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2026 року.
У рішенні арбітражу зазначено, що атлети, які відповідають критеріям, визначеним FIS, повинні мати право виступати в міжнародних змаганнях у повністю нейтральному форматі – без національної символіки та жодних державних атрибутів.
Окремо йдеться про паралімпійців: CAS постановив, що вони мають отримати ті самі умови, що й учасники з інших країн.
Попри заяви російських спортивних функціонерів про можливість повернення до національних прапорів і атрибутів, міжнародні правила наразі цього не передбачають, і будь-яка участь може бути дозволена лише у суворо нейтральному статусі.
Рішення CAS зобов’язує FIS переглянути критерії допуску та забезпечити їх застосування перед стартом олімпійського сезону.
