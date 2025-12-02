российским и белорусским лыжникам разрешили выступить на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе

Фото: AP

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении спортсменов из России и Беларуси, открыв им путь к участию в международных соревнованиях, включая Зимнюю Олимпиаду в 2026 году, при условии соблюдения нейтрального статуса. Об этом сообщает EuroNews, пишет УНН.

Детали

CAS частично удовлетворил апелляции, поданные группами российских и белорусских лыжников, оспаривавших октябрьское решение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга. Тогда FIS постановила не допускать спортсменов этих стран даже в нейтральном статусе, фактически лишив их возможности участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года.

В решении арбитража указано, что атлеты, соответствующие критериям, определенным FIS, должны иметь право выступать в международных соревнованиях в полностью нейтральном формате – без национальной символики и каких-либо государственных атрибутов.

Отдельно говорится о паралимпийцах: CAS постановил, что они должны получить те же условия, что и участники из других стран.

Несмотря на заявления российских спортивных функционеров о возможности возвращения к национальным флагам и атрибутам, международные правила пока этого не предусматривают, и любое участие может быть разрешено только в строго нейтральном статусе.

Решение CAS обязывает FIS пересмотреть критерии допуска и обеспечить их применение перед стартом олимпийского сезона.

