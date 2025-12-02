российским и белорусским лыжникам разрешили выступить на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 3608 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 14064 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 15221 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 12890 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 15150 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 48182 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 47506 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58615 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 49105 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45031 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.1м/с
93%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины2 декабря, 04:03 • 37499 просмотра
Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"2 декабря, 05:42 • 4208 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 27864 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31 • 16669 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 14086 просмотра
публикации
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 14079 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 15237 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 14480 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 48191 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 48585 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Тимур Миндич
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Республика Ирландия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 37355 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 39601 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 95958 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 70884 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 86939 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Хранитель

российским и белорусским лыжникам разрешили выступить на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Спортивный арбитражный суд разрешил российским и белорусским лыжникам выступить на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Это решение отменило запрет Международной федерации лыжного спорта.

российским и белорусским лыжникам разрешили выступить на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе
Фото: AP

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении спортсменов из России и Беларуси, открыв им путь к участию в международных соревнованиях, включая Зимнюю Олимпиаду в 2026 году, при условии соблюдения нейтрального статуса. Об этом сообщает EuroNews, пишет УНН.

Детали

CAS частично удовлетворил апелляции, поданные группами российских и белорусских лыжников, оспаривавших октябрьское решение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга. Тогда FIS постановила не допускать спортсменов этих стран даже в нейтральном статусе, фактически лишив их возможности участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года.

FIS запретила россиянам и белорусам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в лыжных видах спорта21.10.25, 21:20 • 3106 просмотров

В решении арбитража указано, что атлеты, соответствующие критериям, определенным FIS, должны иметь право выступать в международных соревнованиях в полностью нейтральном формате – без национальной символики и каких-либо государственных атрибутов.

Отдельно говорится о паралимпийцах: CAS постановил, что они должны получить те же условия, что и участники из других стран. 

FIS продлила решение о недопуске к соревнованиям по лыжному спорту российских и белорусских спортсменов26.05.23, 11:01 • 641169 просмотров

Несмотря на заявления российских спортивных функционеров о возможности возвращения к национальным флагам и атрибутам, международные правила пока этого не предусматривают, и любое участие может быть разрешено только в строго нейтральном статусе.

Решение CAS обязывает FIS пересмотреть критерии допуска и обеспечить их применение перед стартом олимпийского сезона.

Генассамблея ООН проголосовала за "олимпийское перемирие" накануне Игр в Италии20.11.25, 00:26 • 3974 просмотра

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Беларусь
Италия