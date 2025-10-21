FIS запретила россиянам и белорусам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в лыжных видах спорта
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) принял решение не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в квалификационных соревнованиях на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Соответствующее решение было принято во время заседания Совета FIS во вторник, пишет УНН.
Согласно официальному заявлению, члены Совета проголосовали за запрет участия так называемых "индивидуальных нейтральных спортсменов" (AIN) из России и Беларуси в соревнованиях, которые являются частью квалификационного процесса FIS для будущих Олимпийских и Паралимпийских игр.
Такой шаг стал прямым ответом на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), который разрешил федерациям самостоятельно решать, включать ли спортсменов из стран-агрессоров в свои отборочные системы. Однако FIS решила занять принципиальную позицию, полностью заблокировав их путь к участию в соревнованиях под своим руководством.
Режим "индивидуального нейтрального статуса" предусматривал возможность участия отдельных спортсменов без государственной символики, флага или гимна. Однако FIS отметила, что в условиях продолжающейся агрессии России против Украины "нет возможности обеспечить справедливые и безопасные условия соревнований" для других участников.
Таким образом, даже под нейтральным статусом российские и белорусские спортсмены не смогут бороться за олимпийские лицензии в лыжных дисциплинах.
