FIS продлила решение о недопуске к соревнованиям по лыжному спорту российских и белорусских спортсменов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Международная федерация лыжного спорта (FIS) на заседании Совета, накануне Конгресса организации, продлила отстранение от соревнований российских и белорусских спортсменов, пишет УНН со ссылкой на сайт федерации.
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"Текущая политика FIS, которая не позволяет российским и белорусским спортсменам, и официальным лицам участвовать в соревнованиях FIS, будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении Совета FIS.
Дополнение
В настоящее время МОК работает над возвращением российских и белорусских спортсменов на международные соревнования на условиях нейтралитета. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что существует риск политизации решения, и отметил, что "любой бойкот только накажет их собственных спортсменов".
В конце апреля УНН сообщал, что Декларацию о "нейтралитете" для участия в Уимблдонском теннисном турнире подписали несколько российских и белорусских теннисистов.
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