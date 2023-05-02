Вісім російських дзюдоїстів відсторонено від участі у чемпіонатах світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Міжнародна федерація дзюдо усунула вісім членів збірної росії від участі у чемпіонатах світу після того, як Україна бойкотувала присутність російських спортсменів, які є військовослужбовцями, передає УНН.
Деталі
Керівний орган дзюдо, IJF, заявив напередодні чемпіонату 7-14 травня в Катарі, що він «замовив незалежну перевірку біографічних даних спортсменів та делегатів, щоб переконатися як у їхньому місці роботи, так і у будь-яких взаємодіях у соціальних мережах щодо пропагандистської пропаганди».
Внаслідок цих перевірок «8 членів делегації було відхилено».
IJF додала, що «продовжить стежити за ситуацією та проводити подальші розслідування, щоб гарантувати, що всі спортсмени беруть участь у змаганнях етично та відповідно до правил та положень спорту та цінностей дзюдо».
IJF дозволила дзюдоїстам з росії та білорусі брати участь у змаганнях у Досі за умови, що вони виступатимуть як індивідуальні нейтральні спортсмени. Українська федерація дзюдо заявила, що «більшість російської команди складають спортсмени, які є чинними військовослужбовцями збройних сил російської федерації».
володимир путін був почесним президентом та міжнародним послом IJF з 2008 року, доки його не було усунено з посади у 2022 році.
Доповнення
Минулого місяця Міжнародний олімпійський комітет рекомендував дозволити спортсменам з росії та білорусі, яким заборонено брати участь у міжнародних змаганнях, виступати як індивідуальні нейтральні спортсмени.
Президент МОК Томас Бах заявив, що заборона, як і раніше, застосовуватиметься до російських та білоруських «спортсменів, які активно підтримують війну», а також до «спортсменів, які працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими, чи службами національної безпеки».
Хоча МОК заявив, що росіянам і білорусам слід дозволити брати участь в олімпійській кваліфікації як нейтральні, рішення про участь в Іграх наступного року в Парижі ще не прийнято.
Більшість місць у змаганнях із дзюдо на Олімпіаді-2024 у Парижі розподілятимуться на основі рейтингових очок, набраних після 24 червня минулого року.