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Восемь российских дзюдоистов отстранены от участия в чемпионатах мира

Киев • УНН

 • 1348848 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Международная федерация дзюдо отстранила восемь членов сборной россии от участия в чемпионатах мира после того, как Украина бойкотировала присутствие российских спортсменов, которые являются военнослужащими, передает УНН.

Детали

Руководящий орган по дзюдо, IJF, заявил накануне чемпионата 7-14 мая в Катаре, что он «заказал независимую проверку биографических данных спортсменов и делегатов, чтобы убедиться как в их месте работы, так и в любых взаимодействиях в социальных сетях в отношении пропагандистской пропаганды».

В результате этих проверок «8 членов делегации были отклонены».

IJF добавила, что «продолжит следить за ситуацией и проводить дальнейшие расследования, чтобы гарантировать, что все спортсмены участвуют в соревнованиях этично и в соответствии с правилами и положениями спорта и ценностями дзюдо».

IJF разрешила дзюдоистам из россии и беларуси участвовать в соревнованиях в Дохе при условии, что они будут выступать как индивидуальные нейтральные спортсмены. Украинская федерация дзюдо заявила, что «большинство российской команды составляют спортсмены, которые являются действующими военнослужащими вооруженных сил российской федерации».

владимир путин был почетным президентом и международным послом IJF с 2008 года, пока не был отстранен от должности в 2022 году.

Дополнение

В прошлом месяце Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить спортсменам из россии и беларуси, которым запрещено участвовать в международных соревнованиях, выступать как индивидуальные нейтральные спортсмены.

Президент МОК Томас Бах заявил, что запрет по-прежнему будет применяться к российским и белорусским «спортсменам, которые активно поддерживают войну», а также к «спортсменам, которые работают по контракту с российскими или белорусскими военными, или службами национальной безопасности».

Хотя МОК заявил, что россиянам и белорусам следует разрешить участвовать в олимпийской квалификации в качестве нейтральных, решение об участии в Играх следующего года в Париже еще не принято.

Большинство мест в соревнованиях по дзюдо на Олимпиаде-2024 в Париже будут распределяться на основе рейтинговых очков, набранных после 24 июня прошлого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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