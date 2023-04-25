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Декілька росіян та білорусів підписали декларацію про "нейтралітет" для участі в Вімблдоні

Декілька росіян та білорусів підписали декларацію про "нейтралітет" для участі в Вімблдоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Декларацію про "нейтралітет" для участі в Вімблдонському тенісному турнірі підписали кілька російських та білоруських тенісистів. Про це повідомила Саллі Болтон, виконавчий директор Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету (AELTC), організатора Вімблдону, передає УНН.

Цитата

«Після того, як ми оголосили про своє рішення, гравці змогли підписати декларації, і вони можуть робити це до закінчення терміну подання заявок. Я не розкриватиму деталі того, хто це вже зробив, але низка гравців уже підписала документ. Ми вислухали відгуки спортсменів за останній рік і вони сказали, що хочуть мати можливість підписати декларацію. Вони повністю розуміють, на що підписуються», - сказала Саллі Болтон, слова якої наводить Reuters.

Спортсмени змагатимуться під нейтральним прапором, а також їм заборонятимуть виступати на підтримку дій російської армії в Україні. Спортсмени, які отримують фінансування з росії чи білорусі, а також від компаній, що контролюють їхні уряди, не будуть допущені до участі в Вімблдоні.

Всеанглійський клуб пожертвує Україні 1 фунт стерлінгів (1,87 долара США) за кожен проданий квиток на турнір.

31 березня Всеанглійський клуб розіслав заяву, в якій повідомив, що допустить гравців з росії та білорусі на Вімблдон цього року «як нейтральних спортсменів і за дотримання відповідних умов».

Доповнення

У 2022 році до участі в Вімблдоні не допустили росіян та білорусів. У відповідь міжнародні асоціації ATP та WTA оштрафували турнір та позбавили його рейтингових очок.

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