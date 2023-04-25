Несколько россиян и белорусов подписали декларацию о "нейтралитете" для участия в Уимблдоне

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«После того, как мы объявили о своем решении, игроки смогли подписать декларации, и они могут делать это до окончания срока подачи заявок. Я не буду раскрывать детали того, кто это уже сделал, но ряд игроков уже подписали документ. Мы выслушали отзывы спортсменов за последний год и они сказали, что хотят иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что подписываются», - сказала Салли Болтон, слова которой приводит Reuters.

Спортсмены будут соревноваться под нейтральным флагом, а также им будут запрещать выступать в поддержку действий российской армии в Украине. Спортсмены, которые получают финансирование из россии или беларуси, а также от компаний, которые контролируют их правительства, не будут допущены к участию в Уимблдоне.

Всеанглийский клуб пожертвует Украине 1 фунт стерлингов (1,87 доллара США) за каждый проданный билет на турнир.

31 марта Всеанглийский клуб разослал заявление, в котором сообщил, что допустит игроков из россии и беларуси на Уимблдон в этом году «как нейтральных спортсменов и при соблюдении соответствующих условий».

Дополнение

В 2022 году к участию в Уимблдоне не допустили россиян и белорусов. В ответ международные ассоциации ATP и WTA оштрафовали турнир и лишили его рейтинговых очков.