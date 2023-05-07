МОК працює над поверненням російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. МОК працює над поверненням російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання на умовах нейтралітету. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
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"Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати пропозицію олімпійського руху, повернувши на міжнародні змагання спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами.
Ми дуже тісно співпрацюємо з міжнародними федераціями, які на даний момент відповідають за проведення своїх змагань, і ми дуже сподіваємося, що ця місія може бути виконана за умов, які були встановлені, що спортсмени з цих двох країн повинні брати участь у нейтральному статусі, щоб ми могли дійсно об’єднати весь світ до Олімпійських ігор у Парижі", – сказав Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах .
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Бах заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти спортсменам з російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань.
На засіданні виконкому МОК Бах зазначив, що рішення про те, чи можуть російські та білоруські спортсмени брати участь у Олімпійських іграх у Парижі наступного року, буде прийнято "у відповідний час".
Президент МОК сказав, що їм ще потрібен час, щоб побачити, як рекомендації приймаються та як їх поважають. Одна з рекомендацій, згаданих Бахом, передбачає, що спортсмени з цих двох країн могли б брати участь в Олімпіаді в Парижі з нейтральним статусом.
Він заявив, що існує ризик політизації рішення, та зазначив, що "будь-який бойкот лише покарає їхніх власних спортсменів".
"Ви знаєте заяви урядів, які хочуть вирішувати, хто може брати участь в Олімпіаді, міжнародних спортивних змаганнях, а хто ні. Ми повинні бути дуже твердими, щоб ці рішення приймалися відповідальними спортивними організаціями", - сказав Бах.
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