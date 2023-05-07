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МОК працює над поверненням російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання

МОК працює над поверненням російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання

Київ • УНН

 • 1407902 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. МОК працює над поверненням російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання на умовах нейтралітету. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.

Цитата

"Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати пропозицію олімпійського руху, повернувши на міжнародні змагання спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами.

Ми дуже тісно співпрацюємо з міжнародними федераціями, які на даний момент відповідають за проведення своїх змагань, і ми дуже сподіваємося, що ця місія може бути виконана за умов, які були встановлені, що спортсмени з цих двох країн повинні брати участь у нейтральному статусі, щоб ми могли дійсно об’єднати весь світ до Олімпійських ігор у Парижі", – сказав Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах .

Деталі

Бах заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти спортсменам з російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань.

На засіданні виконкому МОК Бах зазначив, що рішення про те, чи можуть російські та білоруські спортсмени брати участь у Олімпійських іграх у Парижі наступного року, буде прийнято "у відповідний час".

Президент МОК сказав, що їм ще потрібен час, щоб побачити, як рекомендації приймаються та як їх поважають. Одна з рекомендацій, згаданих Бахом, передбачає, що спортсмени з цих двох країн могли б брати участь в Олімпіаді в Парижі з нейтральним статусом.

Він заявив, що існує ризик політизації рішення, та зазначив, що "будь-який бойкот лише покарає їхніх власних спортсменів".

"Ви знаєте заяви урядів, які хочуть вирішувати, хто може брати участь в Олімпіаді, міжнародних спортивних змаганнях, а хто ні. Ми повинні бути дуже твердими, щоб ці рішення приймалися відповідальними спортивними організаціями", - сказав Бах.

Нагадаємо

Вісім російських дзюдоїстів відсторонено від участі у чемпіонатах світу.

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