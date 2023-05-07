МОК работает над возвращением российских и белорусских спортсменов на международные соревнования

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"Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить предложение олимпийского движения, вернув на международные соревнования спортсменов с российскими или белорусскими паспортами.

Мы очень тесно сотрудничаем с международными федерациями, которые в настоящее время отвечают за проведение своих соревнований, и мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена при условиях, которые были установлены, что спортсмены из этих двух стран должны участвовать в нейтральном статусе, чтобы мы могли действительно объединить весь мир до Олимпийских игр в Париже", – сказал Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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Бах заявил, что МОК работает над тем, чтобы помочь спортсменам с российскими или белорусскими паспортами вернуться к международным спортивным соревнованиям.

На заседании исполкома МОК Бах отметил, что решение о том, могут ли российские и белорусские спортсмены участвовать в Олимпийских играх в Париже в следующем году, будет принято "в соответствующее время".

Президент МОК сказал, что им еще нужно время, чтобы увидеть, как рекомендации принимаются и как их уважают. Одна из рекомендаций, упомянутых Бахом, предусматривает, что спортсмены из этих двух стран могли бы участвовать в Олимпиаде в Париже с нейтральным статусом.

Он заявил, что существует риск политизации решения, и отметил, что "любой бойкот только накажет их собственных спортсменов".

"Вы знаете заявления правительств, которые хотят решать, кто может участвовать в Олимпиаде, международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень твердыми, чтобы эти решения принимались ответственными спортивными организациями", - сказал Бах.

Напомним

Восемь российских дзюдоистов отстранены от участия в чемпионатах мира.