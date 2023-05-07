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МОК работает над возвращением российских и белорусских спортсменов на международные соревнования

МОК работает над возвращением российских и белорусских спортсменов на международные соревнования

Киев • УНН

 • 1407896 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. МОК работает над возвращением российских и белорусских спортсменов на международные соревнования на условиях нейтралитета. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

Цитата

"Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить предложение олимпийского движения, вернув на международные соревнования спортсменов с российскими или белорусскими паспортами.

Мы очень тесно сотрудничаем с международными федерациями, которые в настоящее время отвечают за проведение своих соревнований, и мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена при условиях, которые были установлены, что спортсмены из этих двух стран должны участвовать в нейтральном статусе, чтобы мы могли действительно объединить весь мир до Олимпийских игр в Париже", – сказал Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Детали

Бах заявил, что МОК работает над тем, чтобы помочь спортсменам с российскими или белорусскими паспортами вернуться к международным спортивным соревнованиям.

На заседании исполкома МОК Бах отметил, что решение о том, могут ли российские и белорусские спортсмены участвовать в Олимпийских играх в Париже в следующем году, будет принято "в соответствующее время".

Президент МОК сказал, что им еще нужно время, чтобы увидеть, как рекомендации принимаются и как их уважают. Одна из рекомендаций, упомянутых Бахом, предусматривает, что спортсмены из этих двух стран могли бы участвовать в Олимпиаде в Париже с нейтральным статусом.

Он заявил, что существует риск политизации решения, и отметил, что "любой бойкот только накажет их собственных спортсменов".

"Вы знаете заявления правительств, которые хотят решать, кто может участвовать в Олимпиаде, международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень твердыми, чтобы эти решения принимались ответственными спортивными организациями", - сказал Бах.

Напомним

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