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FIS продовжила рішення про недопуск до змагань з лижного спорту російських та білоруських спортсменів

FIS продовжила рішення про недопуск до змагань з лижного спорту російських та білоруських спортсменів

Київ • УНН

 • 641156 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) на засіданні Ради, напередодні Конгресу організації, подовжила відсторонення від змагань російських та білоруських спортсменів, пише УНН з посиланням на сайт федерації. 

Цитата

"Поточна політика FIS, яка не дозволяє російським і білоруським спортсменам, і офіційним особам брати участь у змаганнях FIS, залишатиметься в силі до подальшого повідомлення", — йдеться у заяві Ради FIS.

Доповнення

Наразі МОК працює над поверненням російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання на умовах нейтралітету. Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що існує ризик політизації рішення, та зазначив, що "будь-який бойкот лише покарає їхніх власних спортсменів".

В кінці квітня УНН повідомляв, що  Декларацію про "нейтралітет" для участі в Вімблдонському тенісному турнірі підписали кілька російських та білоруських тенісистів.

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