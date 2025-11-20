Генассамблея ООН проголосовала за "олимпийское перемирие" накануне Игр в Италии

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) поддержала предложенную Италией резолюцию о перемирии во всех войнах в мире во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает УНН.

Детали

Глава Генассамблеи ООН Анналена Бербок отметила, что даже в "эпоху расколов" человечество может достигать взаимопонимания с помощью спорта, в котором проявляются все принципы, необходимые для мира – "дисциплина, самоограничение, уважение", а также способность "увидеть в оппоненте не врага, а партнера".

В свою очередь представитель Италии, президент фонда "Милан-Кортина 2026" Джованни Малаго, во время презентации резолюции отметил, что "это определенная альтернатива соперничеству и разногласиям".

Да, конечно, Олимпийские игры основаны на принципах соревнования и стремлении к совершенству. Но на протяжении всей истории Олимпийского движения мы чувствовали нечто большее – наши общие человеческие ценности, которые выходят даже за пределы величайших спортивных достижений" - сказал Малаго.

Справочно

Традиция "олимпийского перемирия" происходит от IX века до н.э., когда в соответствии с предсказанием дельфийского оракула в Древней Греции были прекращены распри и войны, в результате которых был разрушен город Пелопоннес, и проведены соревнования спортсменов из враждующих племен.

Спустя годы к пелопоннесскому договору о проведении Олимпийских игр присоединились и другие греческие племена. Изначально цель прекращения войн на время Олимпиады заключалась в том, чтобы все спортсмены могли добраться до места проведения соревнований и принять в них участие.

Генеральная Ассамблея ООН возродила эту древнюю греческую традицию "экехейрии" ("олимпийского перемирия") в 1993 году.

Напомним

Украина поддерживает призыв вице-премьер-министра Италии Антонио Таяни к Олимпийскому перемирию с Россией, заявляя о готовности к нему хоть завтра, не дожидаясь Олимпиады. Спикер МИД Георгий Тихий отметил, что Россия ранее начинала войны во время Олимпийского перемирия.

