Україна вимагає від МОК заборонити участь російських фігуристів на зимових Олімпійських іграх 2026 року
НОК України, Мінмолодьспорту та Федерація ковзанярського спорту звернулися до МОК та ISU. Вони вимагають переглянути рішення про допуск російських фігуристів до зимових Олімпійських ігор 2026 року через їхню підтримку війни.
Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Федерація ковзанярського спорту України офіційно звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) з вимогою переглянути рішення про допуск до участі у міжнародних змаганнях, зокрема зимових Олімпійських ігор 2026 року, фігуристів із російської Федерації петра гуменника та аделії петросян. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
Деталі
У листі зазначається, що дії та публічна активність цих спортсменів суперечать принципам нейтральності, встановленим МОК для представників країн-агресорів.
Незважаючи на збройну агресію росії проти України, що триває, ці фігуристи продовжують брати участь у заходах, що відкрито підтримують війну, демонструють заборонену символіку та підтримують контакти з публічними особами, які просувають російську пропаганду.
Українська сторона вважає, що їхній допуск до міжнародних стартів підриває засади Олімпійської хартії та несе ризик використання спорту як інструменту політичного впливу.
Автори звернення — президент НОК України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації ковзанярського спорту України Сергій Бродович, закликали МОК і ISU провести всебічну перевірку зазначених фактів.
У разі підтвердження порушень Україна наполягає на відстороненні Гуменника та Петросян від участі у міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми.
НОК України ще раз наголошує на незмінній позиції України: допоки триває війна проти нашої держави, спортсмени, які підтримують агресію діями чи словами, або є частиною військових структур, не можуть брати участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі
