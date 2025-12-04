$42.200.13
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна вимагає від МОК заборонити участь російських фігуристів на зимових Олімпійських іграх 2026 року

Київ • УНН

 • 648 перегляди

НОК України, Мінмолодьспорту та Федерація ковзанярського спорту звернулися до МОК та ISU. Вони вимагають переглянути рішення про допуск російських фігуристів до зимових Олімпійських ігор 2026 року через їхню підтримку війни.

Україна вимагає від МОК заборонити участь російських фігуристів на зимових Олімпійських іграх 2026 року

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Федерація ковзанярського спорту України офіційно звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) з вимогою переглянути рішення про допуск до участі у міжнародних змаганнях, зокрема зимових Олімпійських ігор 2026 року, фігуристів із російської Федерації петра гуменника та аделії петросян. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Деталі

У листі зазначається, що дії та публічна активність цих спортсменів суперечать принципам нейтральності, встановленим МОК для представників країн-агресорів.

Незважаючи на збройну агресію росії проти України, що триває, ці фігуристи продовжують брати участь у заходах, що відкрито підтримують війну, демонструють заборонену символіку та підтримують контакти з публічними особами, які просувають російську пропаганду.

Українська сторона вважає, що їхній допуск до міжнародних стартів підриває засади Олімпійської хартії та несе ризик використання спорту як інструменту політичного впливу.

Ганебне рішення: Україна різко засудила допуск російських дзюдоїстів до змагань під прапором агресора28.11.25, 10:10 • 3548 переглядiв

Автори звернення — президент НОК України, олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації ковзанярського спорту України Сергій Бродович, закликали МОК і ISU провести всебічну перевірку зазначених фактів.

У разі підтвердження порушень Україна наполягає на відстороненні Гуменника та Петросян від участі у міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми.

НОК України ще раз наголошує на незмінній позиції України: допоки триває війна проти нашої держави, спортсмени, які підтримують агресію діями чи словами, або є частиною військових структур, не можуть брати участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі

- йдеться у повідомленні.

російським і білоруським лижникам дозволили виступити на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі02.12.25, 15:47 • 2546 переглядiв

Ольга Розгон

Спорт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Матвій Бідний
Вадим Гутцайт
Міжнародний союз ковзанярів
Україна