Ганебне рішення: Україна різко засудила допуск російських дзюдоїстів до змагань під прапором агресора
Київ • УНН
Україна засудила рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити російських спортсменів до змагань під національним прапором. Міністри наголосили, що це легітимізує державу-агресора та ставить під удар моральні засади міжнародного спорту.
Україна різко засудила рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити російських спортсменів до змагань під національним прапором. Міністри закордонних справ та молоді й спорту наголосили, що це легітимізує державу-агресора та ставить під удар моральні засади міжнародного спорту. Про це йдеться у заяві міністерства, пише УНН.
Різко засуджуємо нещодавнє ганебне рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити російських спортсменів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора. Це рішення демонструє повну байдужість до реальності російської агресії проти України та ставить під удар моральні засади міжнародного спорту
У МЗС підкреслили, що під російським прапором у XXI столітті відбуваються найтяжчі міжнародні злочини – масові вбивства, воєнні злочини, катування, депортація дітей, знищення міст та цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі. Він символізує війну, терор та системне порушення міжнародного права.
Допуск спортсменів держави-агресора під цим символом під час повномасштабної війни, яку росія веде проти України, – це свідома легітимізація агресора, сприяння його пропаганді та зневага до мільйонів українських громадян, які стали жертвами російської війни.
Україна закликала уряди, міжнародні та національні федерації, Національні олімпійські комітети дати принципову оцінку цьому рішенню та не допустити подальшої політизації спорту російською пропагандою.
Україна й надалі рішуче відстоюватиме принципову позицію: державі, яка веде загарбницьку війну та вчиняє звірства, не може бути місця у міжнародному спорті під власним прапором доти, доки злочини не припинені, а справедливість не відновлена.
Закликаємо всю міжнародну спортивну спільноту продемонструвати не декларативну, а реальну відданість цінностям миру та людської гідності – основоположним принципам міжнародного спорту
Нагадаємо
Виконавчий комітет IJF проголосував за відновлення повноцінного національного представництва російських спортсменів. Вони матимуть право змагатися під своїм національним прапором, з гімном та символікою, починаючи з турніру Великого шлему в Абу-Дабі 2025 року.