Ганебне рішення: Україна різко засудила допуск російських дзюдоїстів до змагань під прапором агресора

Ексклюзив
08:06 • 186 перегляди
Чи безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 6422 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 8788 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 8514 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 7224 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 27079 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 25276 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 39549 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 44209 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 23116 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України27 листопада, 22:24 • 14655 перегляди
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться27 листопада, 22:59 • 13970 перегляди
Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиціVideo27 листопада, 23:31 • 7302 перегляди
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - СвириденкоPhoto28 листопада, 00:57 • 12650 перегляди
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери28 листопада, 01:30 • 12283 перегляди
Чи безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 186 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 28548 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 39549 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 44209 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 36053 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Львів
Бельгія
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 5460 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 31840 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 52666 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 85849 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 101174 перегляди
Шахед-136
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Іскандер (ОТРК)

Ганебне рішення: Україна різко засудила допуск російських дзюдоїстів до змагань під прапором агресора

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Україна засудила рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити російських спортсменів до змагань під національним прапором. Міністри наголосили, що це легітимізує державу-агресора та ставить під удар моральні засади міжнародного спорту.

Ганебне рішення: Україна різко засудила допуск російських дзюдоїстів до змагань під прапором агресора

Україна різко засудила рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити російських спортсменів до змагань під національним прапором. Міністри закордонних справ та молоді й спорту наголосили, що це легітимізує державу-агресора та ставить під удар моральні засади міжнародного спорту. Про це йдеться у заяві міністерства, пише УНН.

Різко засуджуємо нещодавнє ганебне рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити російських спортсменів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора. Це рішення демонструє повну байдужість до реальності російської агресії проти України та ставить під удар моральні засади міжнародного спорту

- йдеться у повідомлені.

У МЗС підкреслили, що під російським прапором у XXI столітті відбуваються найтяжчі міжнародні злочини – масові вбивства, воєнні злочини, катування, депортація дітей, знищення міст та цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі. Він символізує війну, терор та системне порушення міжнародного права.

Допуск спортсменів держави-агресора під цим символом під час повномасштабної війни, яку росія веде проти України, – це свідома легітимізація агресора, сприяння його пропаганді та зневага до мільйонів українських громадян, які стали жертвами російської війни.

Україна закликала уряди, міжнародні та національні федерації, Національні олімпійські комітети дати принципову оцінку цьому рішенню та не допустити подальшої політизації спорту російською пропагандою.

Україна й надалі рішуче відстоюватиме принципову позицію: державі, яка веде загарбницьку війну та вчиняє звірства, не може бути місця у міжнародному спорті під власним прапором доти, доки злочини не припинені, а справедливість не відновлена.

Закликаємо всю міжнародну спортивну спільноту продемонструвати не декларативну, а реальну відданість цінностям миру та людської гідності – основоположним принципам міжнародного спорту

- додали в МЗС.

Нагадаємо

Виконавчий комітет IJF проголосував за відновлення повноцінного національного представництва російських спортсменів. Вони матимуть право змагатися під своїм національним прапором, з гімном та символікою, починаючи з турніру Великого шлему в Абу-Дабі 2025 року.

Ольга Розгон

