Позорное решение: Украина резко осудила допуск российских дзюдоистов к соревнованиям под флагом агрессора
Киев • УНН
Украина осудила решение Международной федерации дзюдо допустить российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом. Министры подчеркнули, что это легитимизирует государство-агрессора и ставит под удар моральные основы международного спорта.
Украина резко осудила решение Международной федерации дзюдо допустить российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом. Министры иностранных дел и молодежи и спорта подчеркнули, что это легитимизирует государство-агрессора и ставит под удар моральные основы международного спорта. Об этом говорится в заявлении министерства, пишет УНН.
Резко осуждаем недавнее позорное решение Международной федерации дзюдо допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях под флагом государства-агрессора. Это решение демонстрирует полное безразличие к реальности российской агрессии против Украины и ставит под удар моральные основы международного спорта
В МИД подчеркнули, что под российским флагом в XXI веке происходят тяжелейшие международные преступления – массовые убийства, военные преступления, пытки, депортация детей, уничтожение городов и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Он символизирует войну, террор и системное нарушение международного права.
Допуск спортсменов государства-агрессора под этим символом во время полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины, – это сознательная легитимизация агрессора, содействие его пропаганде и пренебрежение к миллионам украинских граждан, ставших жертвами российской войны.
Украина призвала правительства, международные и национальные федерации, Национальные олимпийские комитеты дать принципиальную оценку этому решению и не допустить дальнейшей политизации спорта российской пропагандой.
Украина и в дальнейшем будет решительно отстаивать принципиальную позицию: государству, которое ведет захватническую войну и совершает зверства, не может быть места в международном спорте под собственным флагом до тех пор, пока преступления не прекращены, а справедливость не восстановлена.
Призываем все международное спортивное сообщество продемонстрировать не декларативную, а реальную приверженность ценностям мира и человеческого достоинства – основополагающим принципам международного спорта
Напомним
Исполнительный комитет IJF проголосовал за восстановление полноценного национального представительства российских спортсменов. Они будут иметь право соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби 2025 года.