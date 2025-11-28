$42.190.11
Эксклюзив
08:06 • 3926 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 9476 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 10764 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 10537 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 9184 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 27743 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 25815 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 40686 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 45284 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 23226 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Позорное решение: Украина резко осудила допуск российских дзюдоистов к соревнованиям под флагом агрессора

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Украина осудила решение Международной федерации дзюдо допустить российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом. Министры подчеркнули, что это легитимизирует государство-агрессора и ставит под удар моральные основы международного спорта.

Позорное решение: Украина резко осудила допуск российских дзюдоистов к соревнованиям под флагом агрессора

Украина резко осудила решение Международной федерации дзюдо допустить российских спортсменов к соревнованиям под национальным флагом. Министры иностранных дел и молодежи и спорта подчеркнули, что это легитимизирует государство-агрессора и ставит под удар моральные основы международного спорта. Об этом говорится в заявлении министерства, пишет УНН.

Резко осуждаем недавнее позорное решение Международной федерации дзюдо допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях под флагом государства-агрессора. Это решение демонстрирует полное безразличие к реальности российской агрессии против Украины и ставит под удар моральные основы международного спорта

- говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что под российским флагом в XXI веке происходят тяжелейшие международные преступления – массовые убийства, военные преступления, пытки, депортация детей, уничтожение городов и целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Он символизирует войну, террор и системное нарушение международного права.

Допуск спортсменов государства-агрессора под этим символом во время полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины, – это сознательная легитимизация агрессора, содействие его пропаганде и пренебрежение к миллионам украинских граждан, ставших жертвами российской войны.

Украина призвала правительства, международные и национальные федерации, Национальные олимпийские комитеты дать принципиальную оценку этому решению и не допустить дальнейшей политизации спорта российской пропагандой.

Украина и в дальнейшем будет решительно отстаивать принципиальную позицию: государству, которое ведет захватническую войну и совершает зверства, не может быть места в международном спорте под собственным флагом до тех пор, пока преступления не прекращены, а справедливость не восстановлена.

Призываем все международное спортивное сообщество продемонстрировать не декларативную, а реальную приверженность ценностям мира и человеческого достоинства – основополагающим принципам международного спорта

- добавили в МИД.

Напомним

Исполнительный комитет IJF проголосовал за восстановление полноценного национального представительства российских спортсменов. Они будут иметь право соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби 2025 года.

Ольга Розгон

