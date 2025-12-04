$42.200.13
3 декабря, 23:09 • 17308 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 31269 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 31329 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 42423 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 50277 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 26607 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29612 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26177 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25986 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31222 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Украина требует от МОК запретить участие российских фигуристов в зимних Олимпийских играх 2026 года

Киев • УНН

 • 118 просмотра

НОК Украины, Минмолодежьспорта и Федерация конькобежного спорта обратились в МОК и ISU. Они требуют пересмотреть решение о допуске российских фигуристов к зимним Олимпийским играм 2026 года из-за их поддержки войны.

Украина требует от МОК запретить участие российских фигуристов в зимних Олимпийских играх 2026 года

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация конькобежного спорта Украины официально обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием пересмотреть решение о допуске к участию в международных соревнованиях, в частности зимних Олимпийских играх 2026 года, фигуристов из Российской Федерации Петра Гуменника и Аделии Петросян. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Детали

В письме отмечается, что действия и публичная активность этих спортсменов противоречат принципам нейтральности, установленным МОК для представителей стран-агрессоров.

Несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию России против Украины, эти фигуристы продолжают участвовать в мероприятиях, открыто поддерживающих войну, демонстрируют запрещенную символику и поддерживают контакты с публичными лицами, продвигающими российскую пропаганду.

Украинская сторона считает, что их допуск к международным стартам подрывает основы Олимпийской хартии и несет риск использования спорта как инструмента политического влияния.

Авторы обращения — президент НОК Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный и президент Федерации конькобежного спорта Украины Сергей Бродович, призвали МОК и ISU провести всестороннюю проверку указанных фактов.

В случае подтверждения нарушений Украина настаивает на отстранении Гуменника и Петросян от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

НОК Украины еще раз подчеркивает неизменную позицию Украины: пока продолжается война против нашего государства, спортсмены, которые поддерживают агрессию действиями или словами, или являются частью военных структур, не могут участвовать в международных соревнованиях в любом статусе

- говорится в сообщении.

Ольга Розгон

СпортПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Матвей Бидный
Вадим Гутцайт
Международный союз конькобежцев
Украина