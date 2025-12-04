Украина требует от МОК запретить участие российских фигуристов в зимних Олимпийских играх 2026 года
Киев • УНН
НОК Украины, Минмолодежьспорта и Федерация конькобежного спорта обратились в МОК и ISU. Они требуют пересмотреть решение о допуске российских фигуристов к зимним Олимпийским играм 2026 года из-за их поддержки войны.
Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация конькобежного спорта Украины официально обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием пересмотреть решение о допуске к участию в международных соревнованиях, в частности зимних Олимпийских играх 2026 года, фигуристов из Российской Федерации Петра Гуменника и Аделии Петросян. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
В письме отмечается, что действия и публичная активность этих спортсменов противоречат принципам нейтральности, установленным МОК для представителей стран-агрессоров.
Несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию России против Украины, эти фигуристы продолжают участвовать в мероприятиях, открыто поддерживающих войну, демонстрируют запрещенную символику и поддерживают контакты с публичными лицами, продвигающими российскую пропаганду.
Украинская сторона считает, что их допуск к международным стартам подрывает основы Олимпийской хартии и несет риск использования спорта как инструмента политического влияния.
Авторы обращения — президент НОК Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный и президент Федерации конькобежного спорта Украины Сергей Бродович, призвали МОК и ISU провести всестороннюю проверку указанных фактов.
В случае подтверждения нарушений Украина настаивает на отстранении Гуменника и Петросян от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
НОК Украины еще раз подчеркивает неизменную позицию Украины: пока продолжается война против нашего государства, спортсмены, которые поддерживают агрессию действиями или словами, или являются частью военных структур, не могут участвовать в международных соревнованиях в любом статусе
