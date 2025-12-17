Верховная Рада призывает УЕФА и правительства Европы к полной изоляции белорусского футбола

Украинский парламент официально обратился к руководству демократических государств Европы и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием ввести полный запрет на участие белорусских сборных и клубов в международных турнирах. Соответствующее постановление №14205 Верховная Рада приняла в целом, о чем сообщается на официальном сайте ведомства, пишет УНН.

Детали

Обращение содержит призыв к УЕФА принять решение о полном запрете участия национальных сборных республики беларусь и ее клубных команд в международных соревнованиях.

Эта санкция, по мнению парламентариев, должна действовать "до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины и восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанной государственной границы, включая ее территориальные воды".

Дипломатическое давление и визовые ограничения

Помимо спортивных санкций, украинские законодатели предлагают главам государств, парламентам и правительствам демократических стран Европы применить административные рычаги влияния.

В частности, предлагается "принять решение об ограничении въезда на свою территорию белорусских спортсменов и спортивных делегаций" до момента восстановления суверенитета Украины.

Такая инициатива стала ответом на роль беларуси в войне, поскольку спортивная изоляция агрессора и его союзника рассматривается как необходимый элемент международного давления.

