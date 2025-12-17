$42.180.06
15:43 • 4778 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 13329 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 28091 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
17 декабря, 10:56 • 20643 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 19896 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 19810 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 20722 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18269 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27788 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
16 декабря, 16:20 • 46932 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Графики отключений электроэнергии
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям
Верховная Рада призывает УЕФА и правительства Европы к полной изоляции белорусского футбола

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Верховная Рада Украины обратилась к УЕФА и правительствам Европы с требованием полного запрета участия белорусских сборных и клубов в международных турнирах. Также предлагается ограничить въезд белорусских спортсменов до восстановления суверенитета Украины.

Верховная Рада призывает УЕФА и правительства Европы к полной изоляции белорусского футбола

Украинский парламент официально обратился к руководству демократических государств Европы и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием ввести полный запрет на участие белорусских сборных и клубов в международных турнирах. Соответствующее постановление №14205 Верховная Рада приняла в целом, о чем сообщается на официальном сайте ведомства, пишет УНН.

Детали

Обращение содержит призыв к УЕФА принять решение о полном запрете участия национальных сборных республики беларусь и ее клубных команд в международных соревнованиях. 

Украина требует от МОК запретить участие российских фигуристов в зимних Олимпийских играх 2026 года04.12.25, 12:37 • 2633 просмотра

Эта санкция, по мнению парламентариев, должна действовать "до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины и восстановления территориальной целостности нашего государства в пределах международно признанной государственной границы, включая ее территориальные воды".

Дипломатическое давление и визовые ограничения

Помимо спортивных санкций, украинские законодатели предлагают главам государств, парламентам и правительствам демократических стран Европы применить административные рычаги влияния. 

российским и белорусским лыжникам разрешили выступить на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе02.12.25, 15:47 • 2763 просмотра

В частности, предлагается "принять решение об ограничении въезда на свою территорию белорусских спортсменов и спортивных делегаций" до момента восстановления суверенитета Украины.

Такая инициатива стала ответом на роль беларуси в войне, поскольку спортивная изоляция агрессора и его союзника рассматривается как необходимый элемент международного давления.

ФИФА готовит механизм возвращения России к международным соревнованиям через юношеский турнир17.12.25, 18:56 • 632 просмотра

Степан Гафтко

