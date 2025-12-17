$42.180.06
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
15:43 • 11988 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 20396 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 37389 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
17 декабря, 10:56 • 25809 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 23194 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21562 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21781 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18718 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28223 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
ФИФА установила исторический рекорд: призовой фонд ЧМ-2026 вырастет на 50%

Киев • УНН

 • 328 просмотра

ФИФА утвердила рекордный бюджет в $727 миллионов для ЧМ-2026, что на 50% больше, чем в прошлый раз. Чемпион получит $50 миллионов, а участники группового этапа – по $9 миллионов.

ФИФА установила исторический рекорд: призовой фонд ЧМ-2026 вырастет на 50%

Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила рекордный бюджет для предстоящего чемпионата мира – 727 миллионов долларов. Это на половину больше, чем сумма, разыгрывавшаяся на предыдущем первенстве. По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, турнир 2026 года станет "новаторским с точки зрения финансового вклада в мировое футбольное сообщество", пишет УНН.

Детали

Основную часть фонда – 655 миллионов долларов – распределят между 48 странами-участницами в зависимости от их результатов. Будущий чемпион мира получит прямую выплату в размере 50 миллионов долларов, а финалист – 33 миллиона. 

Верховная Рада призывает УЕФА и правительства Европы к полной изоляции белорусского футбола17.12.25, 19:09 • 2110 просмотров

Даже те сборные, которые вылетят на групповом этапе, заберут по 9 миллионов долларов. Отдельно каждой стране выделят 1,5 миллиона на покрытие расходов на подготовку к соревнованиям.

Новые молодежные и женские форматы

Помимо финансовых решений, Совет ФИФА анонсировал запуск масштабных юношеских фестивалей для детей до 15 лет, которые стартуют в 2026 (мальчики) и 2027 (девочки) годах. Также были окончательно утверждены сроки проведения клубного чемпионата мира среди женщин – турнир состоится с 5 по 30 января 2028 года. 

ФИФА готовит механизм возвращения России к международным соревнованиям через юношеский турнир17.12.25, 18:56 • 2146 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
Санкции
Война в Украине
УЕФА
Верховная Рада