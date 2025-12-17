ФИФА установила исторический рекорд: призовой фонд ЧМ-2026 вырастет на 50%

Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила рекордный бюджет для предстоящего чемпионата мира – 727 миллионов долларов. Это на половину больше, чем сумма, разыгрывавшаяся на предыдущем первенстве. По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, турнир 2026 года станет "новаторским с точки зрения финансового вклада в мировое футбольное сообщество", пишет УНН.

Детали

Основную часть фонда – 655 миллионов долларов – распределят между 48 странами-участницами в зависимости от их результатов. Будущий чемпион мира получит прямую выплату в размере 50 миллионов долларов, а финалист – 33 миллиона.

Даже те сборные, которые вылетят на групповом этапе, заберут по 9 миллионов долларов. Отдельно каждой стране выделят 1,5 миллиона на покрытие расходов на подготовку к соревнованиям.

Новые молодежные и женские форматы

Помимо финансовых решений, Совет ФИФА анонсировал запуск масштабных юношеских фестивалей для детей до 15 лет, которые стартуют в 2026 (мальчики) и 2027 (девочки) годах. Также были окончательно утверждены сроки проведения клубного чемпионата мира среди женщин – турнир состоится с 5 по 30 января 2028 года.

