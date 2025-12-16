ФІФА знизила ціну на квитки на Чемпіонат світу до 60 доларів через негативну реакцію вболівальників по всьому світу

ФІФА знизила ціну на деякі квитки на Чемпіонат світу для вболівальників після глобальної негативної реакції. Вартість квитків сягатиме 60 доларів. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

ФІФА заявила, що квитки вартістю 60 доларів будуть доступні на кожну гру турніру в Північній Америці, і вони будуть надходити національним федераціям, чиї команди грають. Ці федерації вирішують, як розподілити їх між відданими вболівальниками, які відвідували попередні ігри як вдома, так і на виїзді - пише видання.

Зазначається, що кількість квитків вартістю 60 доларів на кожну гру, ймовірно, сягатиме сотень, а не тисяч, у тій ціновій категорії, яку ФІФА зараз називає "рівень входу для вболівальників".

ФІФА не уточнила, чому саме так різко змінила стратегію, але заявила, що нижчі ціни "покликані додатково підтримати вболівальників, які подорожують та стежать за своїми національними збірними протягом усього турніру - додає видання.

Найдешевші ціни коливаються від 120 до 265 доларів на ігри групового етапу, в яких не брали участь співгосподарі – США, Канада та Мексика.

Критика з боку вболівальників, особливо в Європі, щодо планів "динамічного ціноутворення" плюс додаткові збори на платформі перепродажу, що керується FIFA, зростала протягом кількох місяців - обидві функції поширені в індустрії розваг США, але не для футбольних фанатів у всьому світі.

Нагадаємо

П'ять мільйонів запитів на придбання квитків на Чемпіонат світу-2026 з футболу, який пройде у США, Мексиці та Канаді, було продано з моменту відкриття останнього етапу продажу квитків, попри критику їхньої вартості.