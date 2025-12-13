ФІФА отримала 5 млн запитів на квитки на ЧС-2026 за день попри критику їх ціни

скріншот / instagram.com/fifaworldcup

П'ять мільйонів запитів на придбання квитків на Чемпіонат світу-2026 з футболу, який пройде у США, Мексиці та Канаді, було продано з моменту відкриття останнього етапу продажу квитків, попри критику їхньої вартості. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

"З моменту відкриття останнього етапу продажу квитків у четвер було подано п'ять мільйонів запитів на квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року, попри зростаючу критику щодо їхньої вартості. Всесвітній керівний орган футболу повідомляє, що вболівальники з понад 200 країн просили квитки, а найбільшим попитом користувався матч групового етапу між Колумбією та Португалією в Маямі 27 червня", - пише видання.

Проте, як наголошує видання, структура ціноутворення на турнір наступного року в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці зазнала критики, а Асоціація футбольних уболівальників (FSA) назвала її "скандальною".

Квитки на груповий етап коштують до трьох разів дорожче, ніж на матчі у Катарі у 2022 році, тоді як найдешевший квиток на фінал коштуватиме близько 4162 доларів.

Футбольна асоціація FSA приєдналася до Європейської федерації вболівальників футболу (FSE) з вимогою зупинити процес продажу, щоб групи вболівальників могли провести переговори з ФІФА щодо її цінової політики.

Видання додає, що наступного тижня в Досі відбудеться засідання Ради ФІФА, на якому буде присутня голова Футбольної асоціації Великої Британії Деббі Гьюїтт. Минулого місяця вона заявила, що виступає проти динамічного ціноутворення на квитки, і пообіцяла, що його не використовуватимуть на Євро-2028, яке приймають Велика Британія та Ірландія.

Нагадаємо

Побоювання щодо високих температур на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року у Північній Америці зростають, і ФІФА оприлюднила повний розклад групового етапу, де спека, найімовірніше, стане критичним фактором на початку деяких матчів. Повний розклад турніру в Канаді, Мексиці та США був оприлюднений після жеребкування, що дозволило командам оцінити не тільки логістику поїздок, але й кліматичні умови.