ФІФА отримала 5 млн запитів на квитки на ЧС-2026 за день попри критику їх ціни

13 грудня, 01:49 • 12760 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 26453 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 32885 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 30557 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 34972 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 40062 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 45770 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 52505 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 40131 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 25001 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж13 грудня, 01:18 • 19501 перегляди
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа13 грудня, 02:28 • 10204 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto13 грудня, 02:48 • 15207 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video04:32 • 17275 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА05:47 • 13434 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 4868 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 24296 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 40901 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп09:00 • 1580 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 40901 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 29347 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 60257 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 50130 перегляди
ФІФА отримала 5 млн запитів на квитки на ЧС-2026 за день попри критику їх ціни

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

П'ять мільйонів запитів на квитки Чемпіонату світу-2026 з футболу, що пройде у США, Мексиці та Канаді, подано з моменту відкриття останнього етапу продажу. Найбільшим попитом користувався матч групового етапу між Колумбією та Португалією в Маямі 27 червня.

ФІФА отримала 5 млн запитів на квитки на ЧС-2026 за день попри критику їх ціни
скріншот / instagram.com/fifaworldcup

П'ять мільйонів запитів на придбання квитків на Чемпіонат світу-2026 з футболу, який пройде у США, Мексиці та Канаді, було продано з моменту відкриття останнього етапу продажу квитків, попри критику їхньої вартості. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

"З моменту відкриття останнього етапу продажу квитків у четвер було подано п'ять мільйонів запитів на квитки на Чемпіонат світу з футболу 2026 року, попри зростаючу критику щодо їхньої вартості. Всесвітній керівний орган футболу повідомляє, що вболівальники з понад 200 країн просили квитки, а найбільшим попитом користувався матч групового етапу між Колумбією та Португалією в Маямі 27 червня", - пише видання.

Проте, як наголошує видання, структура ціноутворення на турнір наступного року в Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці зазнала критики, а Асоціація футбольних уболівальників (FSA) назвала її "скандальною".

Квитки на груповий етап коштують до трьох разів дорожче, ніж на матчі у Катарі у 2022 році, тоді як найдешевший квиток на фінал коштуватиме близько 4162 доларів.

Футбольна асоціація FSA приєдналася до Європейської федерації вболівальників футболу (FSE) з вимогою зупинити процес продажу, щоб групи вболівальників могли провести переговори з ФІФА щодо її цінової політики. 

Видання додає, що наступного тижня в Досі відбудеться засідання Ради ФІФА, на якому буде присутня голова Футбольної асоціації Великої Британії Деббі Гьюїтт. Минулого місяця вона заявила, що виступає проти динамічного ціноутворення на квитки, і пообіцяла, що його не використовуватимуть на Євро-2028, яке приймають Велика Британія та Ірландія.

Нагадаємо

Побоювання щодо високих температур на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року у Північній Америці зростають, і ФІФА оприлюднила повний розклад групового етапу, де спека, найімовірніше, стане критичним фактором на початку деяких матчів. Повний розклад турніру в Канаді, Мексиці та США був оприлюднений після жеребкування, що дозволило командам оцінити не тільки логістику поїздок, але й кліматичні умови.

Павло Башинський

