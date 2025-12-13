ФИФА получила 5 млн запросов на билеты на ЧМ-2026 за день, несмотря на критику их цены

скриншот / instagram.com/fifaworldcup

Пять миллионов запросов на приобретение билетов на Чемпионат мира-2026 по футболу, который пройдет в США, Мексике и Канаде, было продано с момента открытия последнего этапа продажи билетов, несмотря на критику их стоимости. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

"С момента открытия последнего этапа продажи билетов в четверг было подано пять миллионов запросов на билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года, несмотря на растущую критику относительно их стоимости. Всемирный руководящий орган футбола сообщает, что болельщики из более чем 200 стран просили билеты, а наибольшим спросом пользовался матч группового этапа между Колумбией и Португалией в Майами 27 июня", - пишет издание.

Однако, как отмечает издание, структура ценообразования на турнир следующего года в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике подверглась критике, а Ассоциация футбольных болельщиков (FSA) назвала ее "скандальной".

Билеты на групповой этап стоят до трех раз дороже, чем на матчи в Катаре в 2022 году, тогда как самый дешевый билет на финал будет стоить около 4162 долларов.

Футбольная ассоциация FSA присоединилась к Европейской федерации болельщиков футбола (FSE) с требованием остановить процесс продажи, чтобы группы болельщиков могли провести переговоры с ФИФА относительно ее ценовой политики.

Издание добавляет, что на следующей неделе в Дохе состоится заседание Совета ФИФА, на котором будет присутствовать глава Футбольной ассоциации Великобритании Дебби Хьюитт. В прошлом месяце она заявила, что выступает против динамического ценообразования на билеты, и пообещала, что его не будут использовать на Евро-2028, которое принимают Великобритания и Ирландия.

Напомним

