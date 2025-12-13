$42.270.00
13 декабря, 01:49
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
ФИФА получила 5 млн запросов на билеты на ЧМ-2026 за день, несмотря на критику их цены

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Пять миллионов запросов на билеты Чемпионата мира-2026 по футболу, который пройдет в США, Мексике и Канаде, подано с момента открытия последнего этапа продаж. Наибольшим спросом пользовался матч группового этапа между Колумбией и Португалией в Майами 27 июня.

ФИФА получила 5 млн запросов на билеты на ЧМ-2026 за день, несмотря на критику их цены
скриншот / instagram.com/fifaworldcup

Пять миллионов запросов на приобретение билетов на Чемпионат мира-2026 по футболу, который пройдет в США, Мексике и Канаде, было продано с момента открытия последнего этапа продажи билетов, несмотря на критику их стоимости. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

"С момента открытия последнего этапа продажи билетов в четверг было подано пять миллионов запросов на билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года, несмотря на растущую критику относительно их стоимости. Всемирный руководящий орган футбола сообщает, что болельщики из более чем 200 стран просили билеты, а наибольшим спросом пользовался матч группового этапа между Колумбией и Португалией в Майами 27 июня", - пишет издание.

Однако, как отмечает издание, структура ценообразования на турнир следующего года в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике подверглась критике, а Ассоциация футбольных болельщиков (FSA) назвала ее "скандальной".

Билеты на групповой этап стоят до трех раз дороже, чем на матчи в Катаре в 2022 году, тогда как самый дешевый билет на финал будет стоить около 4162 долларов.

Футбольная ассоциация FSA присоединилась к Европейской федерации болельщиков футбола (FSE) с требованием остановить процесс продажи, чтобы группы болельщиков могли провести переговоры с ФИФА относительно ее ценовой политики.

Издание добавляет, что на следующей неделе в Дохе состоится заседание Совета ФИФА, на котором будет присутствовать глава Футбольной ассоциации Великобритании Дебби Хьюитт. В прошлом месяце она заявила, что выступает против динамического ценообразования на билеты, и пообещала, что его не будут использовать на Евро-2028, которое принимают Великобритания и Ирландия.

Напомним

Опасения относительно высоких температур на Чемпионате мира по футболу 2026 года в Северной Америке растут, и ФИФА обнародовала полное расписание группового этапа, где жара, скорее всего, станет критическим фактором в начале некоторых матчей. Полное расписание турнира в Канаде, Мексике и США было обнародовано после жеребьевки, что позволило командам оценить не только логистику поездок, но и климатические условия.

Павел Башинский

Спорт
Республика Ирландия
Колумбия
Мексика
Канада
Великобритания
Катар
Португалия
Соединённые Штаты