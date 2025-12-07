$42.180.00
6 грудня, 20:45
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 41815 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 50156 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 48489 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 54249 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53520 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39370 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 80389 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43653 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38830 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

FIFA оприлюднила список ігор, де спека може стати проблемою на ЧС-2026 та кому випала зручна логістика

Київ • УНН

 • 54 перегляди

FIFA оприлюднила розклад групового етапу ЧС-2026, виділивши матчі з найвищою очікуваною температурою, зокрема в Інглвуді та Філадельфії. Деякі команди, такі як Південна Корея та Канада, отримають зручну логістику, проводячи послідовні матчі в одному місці.

FIFA оприлюднила список ігор, де спека може стати проблемою на ЧС-2026 та кому випала зручна логістика

Побоювання щодо високих температур на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року у Північній Америці зростають, і FIFA оприлюднила повний розклад групового етапу, де спека, найімовірніше, стане критичним фактором на початку деяких матчів. Повний розклад турніру в Канаді, Мексиці та США був оприлюднений після жеребкування, що дозволило командам оцінити не тільки логістику поїздок, але й кліматичні умови. Про це пише УНН.

Деталі

Як зазначають світові ЗМІ, навіть у північних містах, таких, як Торонто, влітку очікуються високі температури, що змушує тренерів наголошувати на необхідності акліматизації гравців. 

Спека була причиною перенесення Чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Хоча на ЧС-2026 деякі американські стадіони (в Арлінгтоні, Х'юстоні та Атланті) мають розсувні дахи, що пом'якшить проблему, на інших майданчиках ризики залишаються.

Стадіон SoFi
Стадіон SoFi

Зокрема, стадіон SoFi в Інглвуді (Лос-Анджелес) із п'ятьма денними матчами може зіткнутися із різким підвищенням температури, попри наявність даху, через проникнення зовнішнього повітря.

Матчі групового етапу з найвищою очікуваною температурою

Згідно з 30-річними середніми значеннями температури "RealFeel" від Accuweather, FIFA виділила низку матчів, де на початку гри очікується найбільша спека. Лідерами списку є:

  • 31,1 °C: Матч Швейцарія проти переможця плей-оф А європейських чемпіонатів, який відбудеться 18 червня о 12:00 в Інглвуді, Каліфорнія.
    • 30,6 °C: Поєдинок Бельгія проти Ірану (21 червня о 12:00 в Інглвуді) та матч Кюрасао проти Кот-д'Івуару (25 червня о 16:00 у Філадельфії).
      • 30 °C: Зустріч Туніс проти Нідерландів (25 червня о 18:00 у Канзас-Сіті, штат Міссурі).

        Також високі температури (29,4 °C) прогнозуються на матчах Шотландія проти Бразилії (Маямі-Гарденс), Еквадор проти Німеччини (Іст-Ратерфорд) та Норвегія проти Франції (Фоксборо).

        Стадіон в Маямі-Гарденс
        Стадіон в Маямі-Гарденс

        На мексиканських стадіонах ризик спеки та висоти також є фактором, проте майже всі матчі тут відбудуться вночі.

        Зручна логістика: команди, які не подорожуватимуть

        Деякі команди проведуть послідовні матчі групового етапу на одному місці, що значно зменшить навантаження від поїздок. Серед них: Південна Корея (перші два матчі в Гвадалахарі), Канада (другий та третій матчі у Ванкувері), Шотландія (перші два матчі у Фоксборо), Уругвай (перші два матчі в Маямі-Гарденс), Сенегал (перші два матчі в Іст-Ратерфорді), Аргентина (другий та третій матчі в Арлінгтоні) та Іран (перші два матчі в Інглвуді).

        ЧС-2026: Україна у разі виходу на Мундіаль зіграє у групі з Нідерландами, Японією і Тунісом05.12.25, 21:20 • 3582 перегляди

        Степан Гафтко

