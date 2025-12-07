FIFA оприлюднила список ігор, де спека може стати проблемою на ЧС-2026 та кому випала зручна логістика

Побоювання щодо високих температур на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року у Північній Америці зростають, і FIFA оприлюднила повний розклад групового етапу, де спека, найімовірніше, стане критичним фактором на початку деяких матчів. Повний розклад турніру в Канаді, Мексиці та США був оприлюднений після жеребкування, що дозволило командам оцінити не тільки логістику поїздок, але й кліматичні умови. Про це пише УНН.

Деталі

Як зазначають світові ЗМІ, навіть у північних містах, таких, як Торонто, влітку очікуються високі температури, що змушує тренерів наголошувати на необхідності акліматизації гравців.

Спека була причиною перенесення Чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Хоча на ЧС-2026 деякі американські стадіони (в Арлінгтоні, Х'юстоні та Атланті) мають розсувні дахи, що пом'якшить проблему, на інших майданчиках ризики залишаються.

Стадіон SoFi

Зокрема, стадіон SoFi в Інглвуді (Лос-Анджелес) із п'ятьма денними матчами може зіткнутися із різким підвищенням температури, попри наявність даху, через проникнення зовнішнього повітря.

Матчі групового етапу з найвищою очікуваною температурою

Згідно з 30-річними середніми значеннями температури "RealFeel" від Accuweather, FIFA виділила низку матчів, де на початку гри очікується найбільша спека. Лідерами списку є:

31,1 °C: Матч Швейцарія проти переможця плей-оф А європейських чемпіонатів, який відбудеться 18 червня о 12:00 в Інглвуді, Каліфорнія.

30,6 °C: Поєдинок Бельгія проти Ірану (21 червня о 12:00 в Інглвуді) та матч Кюрасао проти Кот-д'Івуару (25 червня о 16:00 у Філадельфії).

30 °C: Зустріч Туніс проти Нідерландів (25 червня о 18:00 у Канзас-Сіті, штат Міссурі).

Також високі температури (29,4 °C) прогнозуються на матчах Шотландія проти Бразилії (Маямі-Гарденс), Еквадор проти Німеччини (Іст-Ратерфорд) та Норвегія проти Франції (Фоксборо).

Стадіон в Маямі-Гарденс

На мексиканських стадіонах ризик спеки та висоти також є фактором, проте майже всі матчі тут відбудуться вночі.

Зручна логістика: команди, які не подорожуватимуть

Деякі команди проведуть послідовні матчі групового етапу на одному місці, що значно зменшить навантаження від поїздок. Серед них: Південна Корея (перші два матчі в Гвадалахарі), Канада (другий та третій матчі у Ванкувері), Шотландія (перші два матчі у Фоксборо), Уругвай (перші два матчі в Маямі-Гарденс), Сенегал (перші два матчі в Іст-Ратерфорді), Аргентина (другий та третій матчі в Арлінгтоні) та Іран (перші два матчі в Інглвуді).

ЧС-2026: Україна у разі виходу на Мундіаль зіграє у групі з Нідерландами, Японією і Тунісом