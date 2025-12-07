ФИФА обнародовала список игр, где жара может стать проблемой на ЧМ-2026, и кому досталась удобная логистика
Киев • УНН
ФИФА обнародовала расписание группового этапа ЧМ-2026, выделив матчи с самой высокой ожидаемой температурой, в частности в Инглвуде и Филадельфии. Некоторые команды, такие как Южная Корея и Канада, получат удобную логистику, проводя последовательные матчи в одном месте.
Опасения по поводу высоких температур на Чемпионате мира по футболу 2026 года в Северной Америке растут, и FIFA обнародовала полное расписание группового этапа, где жара, скорее всего, станет критическим фактором в начале некоторых матчей. Полное расписание турнира в Канаде, Мексике и США было обнародовано после жеребьевки, что позволило командам оценить не только логистику поездок, но и климатические условия. Об этом пишет УНН.
Детали
Как отмечают мировые СМИ, даже в северных городах, таких как Торонто, летом ожидаются высокие температуры, что заставляет тренеров подчеркивать необходимость акклиматизации игроков.
Жара была причиной переноса Чемпионата мира 2022 года в Катаре. Хотя на ЧМ-2026 некоторые американские стадионы (в Арлингтоне, Хьюстоне и Атланте) имеют раздвижные крыши, что смягчит проблему, на других площадках риски остаются.
В частности, стадион SoFi в Инглвуде (Лос-Анджелес) с пятью дневными матчами может столкнуться с резким повышением температуры, несмотря на наличие крыши, из-за проникновения внешнего воздуха.
Матчи группового этапа с самой высокой ожидаемой температурой
Согласно 30-летним средним значениям температуры "RealFeel" от Accuweather, FIFA выделила ряд матчей, где в начале игры ожидается наибольшая жара. Лидерами списка являются:
- 31,1 °C: Матч Швейцария против победителя плей-офф А европейских чемпионатов, который состоится 18 июня в 12:00 в Инглвуде, Калифорния.
- 30,6 °C: Поединок Бельгия против Ирана (21 июня в 12:00 в Инглвуде) и матч Кюрасао против Кот-д'Ивуара (25 июня в 16:00 в Филадельфии).
- 30 °C: Встреча Тунис против Нидерландов (25 июня в 18:00 в Канзас-Сити, штат Миссури).
Также высокие температуры (29,4 °C) прогнозируются на матчах Шотландия против Бразилии (Майами-Гарденс), Эквадор против Германии (Ист-Ратерфорд) и Норвегия против Франции (Фоксборо).
На мексиканских стадионах риск жары и высоты также является фактором, однако почти все матчи здесь состоятся ночью.
Удобная логистика: команды, которые не будут путешествовать
Некоторые команды проведут последовательные матчи группового этапа на одном месте, что значительно уменьшит нагрузку от поездок. Среди них: Южная Корея (первые два матча в Гвадалахаре), Канада (второй и третий матчи в Ванкувере), Шотландия (первые два матча в Фоксборо), Уругвай (первые два матча в Майами-Гарденс), Сенегал (первые два матча в Ист-Ратерфорде), Аргентина (второй и третий матчи в Арлингтоне) и Иран (первые два матча в Инглвуде).
ЧМ-2026: Украина в случае выхода на Мундиаль сыграет в группе с Нидерландами, Японией и Тунисом05.12.25, 21:20 • 3586 просмотров